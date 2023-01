Ile Maurice: Triste record patriotique

Le visage défait, surtout pour un nouveau recordman figurant dans les Guinness World Records, le ministre des Arts et du patrimoine culturel, lui-même un symbole vivant d'une politique ethnique qui est tout sauf interculturelle, regrette que deux polémiques - l'erreur de frappe sur le certificat et le pain-riz-aubergine-ou-margoze - font passer le record du drapeau humain comme le joke du 55e anniversaire de l'Indépendance du pays.

Envoyé par le PMO, pour bien montrer que ce projet, qui se voulait un élan patriotique d'envergure, relevait de son ministère et non du chef du gouvernement, Avinash Teeluck s'est refugié derrière les centaines de fonctionnaires, les + 6 000 élèves et étudiants venant de 170 institutions, et les sponsors du secteur privé (AHRIM, Mauritius Telecom et Aqua Spring), pour plaider l'indulgence, au lieu de reconnaître les manquements soulignés par les jeunes participants du drapeau humain. Pour une fois, le ministre n'a pas pu blâmer la presse, puisque ce sont les jeunes qui sont montés au créneau, en postant, avec colère et dédain, vidéos, photos, commentaires sur les réseaux sociaux, que l'ICTA ne pourra jamais vraiment contrôler.

Alors que le thème des célébrations, cette année, tourne autour de "l'harmonie au sein de la République", il est clair que le signal de départ de Teeluck était factice, sinon les "deux polémiques" n'auraient pas pu éclipser le drapeau humain.

En fait, tout est factice depuis ou avant même notre Indépendance. Dans Pour une même bâtardise, le regretté Pierre Renaud, génial journaliste-poète de l'express des années 70-80, soulignait que les mariages mixtes sont certes moins rares qu'au bon vieux temps, "où l'on épousait que sa cousine (... )". Selon lui, "les humains se mêlent davantage, mais les cultures, avouons-le, se tournent le dos. Sur les rayons de nos bibliothèques familiales, la Bhagavad-Gita n'a jamais vu l'Imitation de Jésus-Christ, Montaigne n'a jamais rencontré Confucius."

En 1966 déjà, l'express prenait position contre le Best Loser System, antinomique à nos yeux à l'idée de la nation. Le Dr Philippe Forget écrivait : "Et tant qu'en accomplissant leur principal devoir civique, celui de voter, les habitants de ce pays devront désigner une étiquette officialisée, le rêve d'une nation émergeant du passé doit être abandonné."

Pour nous, les groupes socio-culturels, que caresse Teeluck dans l'antre de son ministère, sont avant tout des lobbies sectaires, divisionnistes, n'ayant pas grand chose de culturel. En 2023, les services et centres culturels continuent de plus belle d'exercer librement leur action dissolvante alors qu'une maison (pas un pain-maison) de la Culture, mauricienne d'abord, universelle ensuite, pourrait jouer un rôle déterminant dans la construction ou conscientisation patriotique.