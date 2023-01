Ile Maurice: Réserves en eau - Le niveau des réservoirs continue à monter

Les derniers chiffres sont encourageants. Le taux moyen de remplissage tournait autour de 38,8 % à hier après-midi alors que jeudi dernier, il était de 31,9 %.

Hier, La-Nicolière était à 62,9 %, Mare-Longue à 59,9 %, Piton-du-Milieu à 58,5 % et Mare-aux-Vacoas à 43,6 %. Toutefois, du côté de la Central Water Authority (CWA), on explique que ceux qui attendent un assouplissement des restrictions devront patienter. À la même période l'année dernière, le taux de remplissage moyen était de 76 %, avec La Nicolière et Piton-du-Milieu remplis à ras-bord, et le Bagatelle Dam à 87,5 %.

Après l'épisode pluvieux d'hier, la CWA et le ministère des Services publiques s'attendent à une amélioration dans les prochains jours. "Des rivières et des ruisseaux déverseront encore de l'eau de pluie tombée mercredi et jeudi dans les réservoirs pendant les prochains jours. Nous examinons quotidiennement les données afin de prendre une décision au moment opportun."