Tunisie: Ce soir, Vernissage de l'exposition "The Event of a Thread" - Ça tient à un fil !

A l'espace d'exposition éphémère Central Tunis et organisé par Le Goethe Institut, aura lieu ce soir, à partir de 17h00, le vernissage de l'exposition itinérante "The Event of a Thread" sur le thème du textile. Installations d'art contemporain - Sculpture textile dite sculpture molle- Broderie contemporaine - Tissage - Dessin au fil - Peinture à l'aiguille - Tableaux textiles - Art vidéo, cette exposition se poursuivra jusqu'au 11 mars 2023. Pendant la durée de l'exposition, des visites d'ateliers, des circuits thématiques et des débats/discussions seront proposés.

"The Event of a Thread" ou Les récits du monde imprégnés dans le textile est une exposition itinérante organisée par IFA sur le thème du textile. L'IFA (Institut für Auslandsbeziehungen) est une organisation intermédiaire allemande pour les échanges culturels internationaux basée à Stuttgart et à Berlin.

En plus des œuvres réalisées par les artistes étrangers, et suite à un appel lancé en Tunisie durant l'été 2022, l'exposition a été enrichie par une participation locale de plusieurs artistes tunisiens/iennes ou implanté.es en Tunisie, principalement ancrées dans le textile ou explorant des formes artistiques qui proposent des relations inattendues entre le textile et d'autres disciplines créatives.

Les œuvres rassemblées ici sont constituées d'objets, installations et essais vidéo. Elles tiennent compte des contextes des textiles, de leurs spécificités et de leurs histoires. Au cœur de l'exposition, nous retrouvons le travail d'une quinzaine d'artistes contemporains proposant chacun des œuvres esthétiques et chargées de culture. Leur travail rend visible les relations de ces artistes avec le matériau utilisé, qui prend une forme spatiale concrète, mais qui sert aussi de support pour transmettre des informations. L'exposition questionne principalement l'information stockée dans les textiles : que peut nous dire le tissu sur ses origines, ses sens, et son rôle social ? Quelles étaient les conditions économiques et les structures sociales dans lesquelles les modèles et les idiomes formels ont été développés ? Quelles techniques traditionnelles les artistes se sont-ils appropriées, abstraites, transposées ou ramenées ?

Voici la liste des artistes qui nous feront tisser des histoires de leurs fils, et qui dévoileront une démarche, une pratique et une vision à partir du film, du nœud et du textile.

Safa Attyaoui, Abdesslem Ayed, Asma Ben Aissa Oumayma Ben Hamza, Soufia Ben Said, Ulla von Brandenburg, Ferielle Doulain Zouari, Andreas Exner, Uli Fischer, Zille Homma Hamid, Heide Hinrichs, Olaf Holzapfel, Christa Jeitner, Elisa van Joolen & Vincent Vulsma, Eva Meyer & Eran Schaerf, Karen Michelsen Castanon, Judith Raum, Gani Riza, Franz Erhard Walther.