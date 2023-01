Tunisie: Mercato - L'OL sur Skhiri

Le milieu de 27 ans fera l'objet d'une offre qui correspond à son talent.

La quête d'un milieu qui répond à certaines exigences fait actuellement partie des besoins de l'Olympique Lyonnais. Et pour le moment, la piste menant à l'international tunisien Ellyes Skhiri, poumon de Cologne, revient avec insistance. Laurent Blanc aurait donc coché le nom de Skhiri, en réussite ces derniers temps avec trois buts inscrits en deux matchs. Les Gones seraient donc fortement intéressés par les services d'un joueur qui connaît très bien la Ligue 1 française pour y avoir évolué avec Montpellier. Et le milieu de 27 ans correspond au profil recherché alors qu'il arrive en fin de bail avec Cologne. Seul bémol, la concurrence de deux autres clubs allemands. Ce qui risque de faire monter les enchères.

Odense veut Firas Belarbi

Le club danois d'Odense a formulé une offre au club émirati d'Ajmane en vu de recruter Firas Belarbi. La proposition s'élèverait à 750.000 dollars et l'on s'attend à ce qu'une nouvelle offre plus élevée soit formulée afin de convaincre Ajmane. L'engagement de Belarbi avec le club émirati prend normalement fin en juin 2024.

Bilel Ait-Malek signe à Lyon La Duchère

Libre de droit après sa rupture avec l'OB, le milieu Bilel Ait-Malek, 26 ans, a signé au profit de Lyon La Duchère, club de Nationale 2. Pur produit du RC Lens, Ait Malek s'est engagé pour un an et demi, avec son nouveau club. Ait Malek a, par le passé, porté les casaques des Cigognes, des Bardolais et de l'Eastern Company d'Egypte.

Le nom de Laïdouni évoqué en Espagne et en Allemagne

Le milieu Aïssa Laïdouni va probablement quitter Ferencváros même si, récemment, le joueur aurait admis qu'il pourrait rempiler. Le club hongrois a ainsi reçu des propositions de Liga et de Bundesliga de la part de clubs dont les noms n'ont pas encore filtré.

Rappelons au passage que Laïdouni a été élu meilleur joueur du championnat de Hongrie en 2022.

UST : Laouichi s'en va

Kaïs Laouichi quitte l'Union Sportive de Tataouine après des saisons passées avec l'équipe sudiste. L'UST n'a pas chômé en ce mercato hivernal, recrutant les Guesmi, Nghir, Hadhri, Ndfiaye et le portier Kalai. Par contre, outre Laouichi, Martinez, Omrani et Dhiab ont mis les voiles.

Mouîne Chaâbani passe à Ceramica Cleopatra

Coach Mouîne Chaâbani a trouvé un point de chute. L'ex-technicien de Port Said et de l'EST va s'engager avec Ceramica Cleopatra FC en lieu et place d'Ahmed Sami dont le contrat a été résilié.