Algérie: 2ème rallye international auto dames - Les pilotes émerveillées par la neige à Sétif

SETIF — Les pilotes participantes à la 2ème édition du rallye international auto Dames, arrivées jeudi, dans la capitale des hauts plateaux, après l'étape Alger - Sétif, ont été émerveillées de découvrir la ville de Sidi El-Kheyer sous un épais manteau de neige.

Le wali de Sétif Mohamed Lamine Dramchi, accompagné des autorités civiles et militaires de la wilaya, a reçu les participantes au rallye à l'école nationale des sports olympiques, où les pilotes et copilotes étrangères et accompagnateurs ont apprécié l'accueil hospitalier au son de la zorna et t'bol sétifiens (hautbois et tambour).

Le Départ de la 2ème étape Sétif - Annaba aura lieu vendredi, la troisième étape est prévue entre Annaba et Batna et la quatrième étape de Batna à Alger.

Les organisateurs ont prévu à chaque étape, des sorties touristiques, au profit des participantes.

Mme Dounia Hidjab a souligné que cette édition du rallye international Dames, allie le sport, la culture et le tourisme, une occasion pour promouvoir la découverte de l'Algérie, candidate à accueillir la CAN 2025, auparavant les jeux méditerranéens, et actuellement le CHAN 2022.