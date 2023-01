Algérie: Le Chœur de l'établissement Arts et Culture chante l'Afrique

ALGER — Le Chœur de l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger a donné jeudi soir à Alger un concert musical revisitant des pièces des répertoires africains, chantés et repris par de grands noms de la musique algérienne et du continent, avec une orchestration originale.

Organisé à la salle Ibn-Khaldoun dans le cadre du programme d'accompagnement culturel du Championnat d'Afrique des nations CHAN 2022, le spectacle intitulé "Chantons l'Afrique" a revisité un répertoire éclectique riche en sonorités et couleurs africaines à travers des pièces de célèbres compositeurs, rendues en solo et en chœur.

Sous la direction de Zahir Mazari, musicien et chef de chœur, les choristes accompagnés par des musiciens ont rendu plusieurs pièces réarrangées comme "Africa" de Toto," Meriama" et "Ana hourra fi Djazair" (Je suis libre en Algérie), titre en hommage à la chanteuse sud-africaine, Myriam Makeba, ou encore "Free Nelson Mandela", chanson écrite en 1984 en soutien à cette figure de la lutte contre l'apartheid, encore en prison à l'époque.

Les membres de cette jeune formation à revisité de grands titres évocateurs et dédiés à la pluralité et à la richesse culturelle africaines à travers notamment l'hymne de l'Union africaine et celui de la seule coupe du monde organisée sur le continent, en Afrique du Sud, "Waka Waka This Time for Africa)", titre interprété par la star internationale Shakira.

Le Chœur a revisité également des titres d'artistes algériens qui ont chanté l'Afrique et sa diversité culturelle comme "Africa" de groupe Freeklane, "Africa, Taferka" du regretté Idir, "South Africa" du groupe Djezma en plus d'autres pièces dédiées à la patrie, à la diversité et au vivre-ensemble.

Créé en 2019, le Choeur de l'établissement Arts et Culture, dirigé par l'artiste Zahir Mazari, compte plus de 80 jeunes choristes, accompagnés d'orchestres de différents registres dont l'andalou, relevant du même établissement. Dans l'objectif de perpétuer la tradition de la polyphonie, la formation s'est produite dans différents répertoires, en orchestrant des classiques du répertoire algérien.

Le Championnat d'Afrique des nations se poursuit jusqu'au 4 février prochain avec un programme culturel et artistique, qui se déroule dans les villes d'Alger, Oran, Annaba et Constantine, pour accompagner cet évènement sportif qu'abrite l'Algérie.