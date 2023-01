Soudan: Le Premier Ministre Ethiopien conclut sa visite au Soudan

Khartoum — Le Premier Ministre Ethiopien, Abiy Ahmed, a conclu une visite d'une journée à Khartoum au cours de laquelle il a rencontré le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Al-Fattah Al-Burhan, et un certain nombre de hauts responsables.

Il a été salué à l'aéroport de Khartoum par le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Al-Fattah Al-Burhan.

Le Premier Ministre Ethiopien a eu des entretiens constructifs et fructueux avec Son Excellence Al-Burhan au Palais Républicain, portant sur les moyens de promouvoir et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et sur les moyens de relancer les domaines de coopération conjointe pour réaliser les intérêts des peuples Soudanais et Ethiopien.

Il a également s'est entretenu avec un certain nombre de forces politiques, y compris le Front Révolutionnaire et les Comités Révolutionnaires sur la situation politique actuelle au Soudan et les efforts déployés pour résoudre la crise politique dans le pays.