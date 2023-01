Ethiopie: Al-Burhan et Abiy Ahmed affirment le désir du Soudan et d'Ethiopie de développer leurs relations

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a affirmé des relations Soudano-Ethiopiennes enracinées, exprimant le souhait des deux peuples frères de construire des relations fortes et constructives.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la visite du Premier Ministre Ethiopien dans le pays, Al-Burhan a accueilli la visite du Premier Ministre Ethiopien Abiy Ahmed au Soudan, soulignant le désir et le souci du Soudan pour une Ethiopie unie et forte, tout comme l'Ethiopie souhaite également un Soudan fort et unifié.

Le Président du Conseil de Souveraineté a déclaré qu'il avait écouté un exposé détaillé du Premier Ministre Ethiopien sur l'expérience de son pays face aux défis qu'il rencontre, saluant le consensus qui a été atteint sur la région de Tigré.

Il a fait allusion aux efforts sérieux du Soudan pour maintenir un voisinage sûr et stable avec l'Éthiopie, ainsi que pour pousser en avant les intérêts communs des deux peuples frères.

Al-Burhan a exprimé l'espoir que de telles visites entre les deux pays se poursuivront, car elles contribuent au renforcement des relations bilatérales.

Le Premier Ministre Ethiopien, Abiy Ahmed, a affirmé que les réunions qu'il a tenu avec le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire Général Abdel-Fattah Al-Burhan, son adjoint le Général Mohamed Hamdan Daglo et un certain nombre de partis politiques étaient claires et constructives.

Il a exprimé sa confiance en capacité des dirigeants Soudanais à gérer la crise politique et à la surmonter avec une grande sagesse, sur la base d'un règlement répondant aux intérêts, à la sécurité et à la stabilité du peuple Soudanais.

Le Premier Ministre Ethiopien a fait allusion aux relations Soudano-Ethiopiennes solides et enracinées, exprimant sa profonde appréciation pour l'hospitalité du peuple Soudanais.