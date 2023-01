Soudan: Communiqué conjoint sur la visite du Premier Ministre Ethiopien au Soudan

communiqué de presse

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, et Son Excellence le Premier Ministre Ethiopien, Dr. Abiy Ahmed, ont affirmé la nécessité de préserver et de développer les relations éternelles et historiques entre les peuples des deux pays, soulignant l'importance de maintenir la stabilité et la sécurité.

Le Premier Ministre Ethiopien, Dr. Abiy Ahmed, a déclaré que le but de la visite est de montrer la solidarité et de se tenir au côté du gouvernement et du peuple du Soudan pour atteindre un consensus national.

L'Agence Soudanaise de Presse rapporte ci-dessous le texte du communiqué conjoint sur la visite du Premier Ministre Ethiopien, Dr. Abiy Ahmed, au Soudan, qui a été lu par les Ministres des Affaires Etrangères des deux pays devant le Président du Conseil de Souveraineté Lieutenant Général Abdel Fattah Al-Burhan, et le Premier Ministre Ethiopien, Abiy Ahmed.

Suite à la visite officielle du Dr. Abiy Ahmed, le Premier Ministre Ethiopien au Soudan à la tête d'une délégation de haut niveau aujourd'hui, 26 Janvier 2023, la délégation Ethiopienne a eu des entretiens conjoints avec la partie Soudanaise, dirigée par le Général Abdel Fattah Al-Burhan, Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, qui ont porté sur les relations bilatérales des deux pays ainsi que sur les développements régionaux.

A la conclusion des pourparlers, les deux parties ont souligné ce qui suit :

1. L'éternité et la profondeur des relations historiques entre les peuples des deux pays, et la nécessité de les préserver et de les développer.

2. L'objectif de la visite du Premier Ministre Ethiopien et de la délégation qui l'accompagne est de montrer la solidarité et de se tenir au côté du gouvernement et du peuple Soudanais pour parvenir à un consensus Soudanais -Soudanais qui conduise à la stabilité de la période de transition, étant donné que les Soudanais sont les plus capables de résoudre leurs problèmes internes, et que la partie Ethiopienne a exprimé son aspiration à parvenir à un accord pour former un gouvernement civil et d'autres institutions de transition, conduisant à une transition démocratique et à l'accès aux élections.

3. Le Premier Ministre Ethiopien s'est entretenu avec les parties Soudanaises qui ont signé et n'ont pas signé l'accord-cadre politique, les exhortant à résoudre leurs différends et à œuvrer ensemble pour parvenir à la réconciliation, à la paix et à la stabilité.

4. La partie Soudanaise a accueilli l'accord de paix Ethiopien conclu à Pretoria, République d'Afrique du Sud, le 2 Novembre 2022, entre le gouvernement Ethiopien et le Front de Libération de Tigré, comme pas important qui promeut la stabilité et la paix et met fin à la guerre en Éthiopie, ce qui se reflète positivement sur le Soudan.

5. Les deux parties ont mis l'accent sur le traitement des questions bilatérales à travers le dialogue et la compréhension, y compris les questions du barrage de la Grande Renaissance Ethiopienne et des frontières, conformément aux mécanismes existants pour l'intérêt des peuples des deux pays frères et des autres parties concernées, conduisant à une intégration compréhensive entre les deux pays voisins.

6. Les deux côtés ont exprimé leur engagement à la consultation et à la réflexion continues dans tout ce qui concerne les aspects bilatéraux entre eux, et à la coordination conjointe sur les questions régionales et internationales.

7. La partie Ethiopienne a exprimé son appréciation pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité typique du peuple Soudanais frère.