Ile Maurice: Intempéries - Pravind Jugnauth fait le point de la situation

"La situation représentait un risque pour la population, surtout pour les enfants. C'est pour cela que le National Crisis Committee a pris la décision d'émettre un avertissement ce matin et interdire les sorties", a dit Pravind Jugnauth, ce vendredi 27 janvier. Il tenait un point de presse du siège de la National Emergency Operations Command (NEOC) pour passer en revue la situation.

Le Premier ministre a rappelé que plusieurs régions, comme Quatre-Bornes et Moka, ont enregistré plus de 250 mm de pluies alors que Vacoas et Wooton ont eu plus de 300 mm et, dans la foulée, a salué tout le personnel qui travaille aujourd'hui.

Concernant la situation, 15 routes son toujours impraticables et les autorités font le nécessaire pour rétablir la situation. Pravind Jugnauth a aussi fait savoir que plusieurs régions ont été affectées par les inondations. "Mais dans plusieurs autres, là où nous avons fait des travaux d'infrastructures et des drains, cela a fonctionné. Les maisons n'ont pas été inondées et la vie des gens n'était pas en danger." Il a cependant tenu à exprimer son soutien à ceux dont les maisons ont été inondées et a présenté ses condoléances à la famille de la nonagénaire emportée par une rivière à Curepipe, hier.

Le Premier ministre a aussi donné des chiffres. 65 équipes, dont 21 de la SMF, dix de la SSU, entre autres, ont été déployées sur le terrain et ont effectué plus de 60 interventions. Dix centres de refuge sont opérationnels et à 13 h 30 aujourd'hui, accueillaient 766 personnes. "Je lance un appel à la population pour qu'elle ne sorte pas pour aller constater les accumulations d'eau. Fode pa gaspiy resours ek fer ban apel pa neseser."

Quant aux réservoirs, Pravind Jugnauth a fait savoir que les pluies ont été bénéfiques, mais que nous sommes toujours loin d'un taux de remplissage normal.