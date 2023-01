Ile Maurice: Cottage et Fond du Sac - Des travaux de drains bientôt entrepris alors que les pluies diluviennes sont déjà là

Les pluies d'été sont là. Et les inondations seront aussi au rendez-vous. Or, la National Development Unit (NDU) a lancé il y a quelques jours deux appels d'offres pour des travaux de drains dans la région de Fonddu-Sac et de Cottage dans le nord du pays. Ces régions sont connues pour être des Flood Prone Areas. Des inondations ont déjà eu lieu durant les flash floods, lors du passage de cyclones et aussi lors de pluies torrentielles. L'appel d'offres se termine le 20 février prochain et des réunions préliminaires auront lieu fin janvier pour les deux régions.

Dans le cas de Fond-du-Sac, il s'agit de compléter les travaux déjà entrepris dans la région qui a été longtemps victime d'inondations. Nous apprenons qu'un nouvel appel d'offres a dû être lancé à cause des pépins administratifs. En effet, des propriétaires ont refusé les propositions faites dans le cadre de l'acquisition de leur terrain. Cela a considérablement modifié le tracé. Les drains faits sont aussi trop petits et n'évacuent pas l'eau rapidement. C'est sur la route B11, soit la route principale qui traverse le village de Fond-du-Sac, où doivent être réalisés des travaux pour la construction de drains des deux côtés de la route. Surtout qu'avec le nouveau tracé, il y aura aussi un cut off drain de 260 mètres avec un mur de soutènement de 20 mètres. Des deux côtés de ce cut off drain, des barrières en fil barbelé seront installés. Sans oublier que la route Morcellement Vue D'or fera peau neuve et des bassins d'absorption seront aussi installés pour évacuer l'eau vers les champs de canne.

Les travaux effectués au nord du village de Fond-du-Sac ont permis de réduire les inondations. Mais au sud du village, il y a toujours des zones inondables comme au Morcellement Mon Plaisir qui abrite de nouvelles maisons. Dans une question adressée par le député du No 6 Mahen Gungaparsad, qui englobe Fond-duSac, le 26 avril 2022, le ministre de tutelle a donné des détails sur les travaux qui seraient complets à 93 %. En effet, le retard dans les travaux serait dû au mauvais temps et aux procédures difficiles dans l'acquisition des terrains, entre autres. Ce projet visait à construire un mur de soutènement de 700 mètres de long et 2 mètres de haut, avec également un bassin pour l'accumulation d'eau.

Pour ce qui est de Cottage, ce sont les travaux pour de nouveaux drains. Il faudra déplacer les tuyaux, les câbles et autres infrastructures, dont un tuyau de la Central Water Authority (CWA) de 60 cm sur la route B42. Le drain d'absorption sera également détruit pour être étendu sur un 1 mètre de large et 1 mètre de profondeur sur une distance de 240 mètres. Sans oublier que les drains seront recouverts et élargis pour évacuer l'eau de pluie. Tous les murs de soutènement des drains seront démolis et refaits à neuf sur la route B42, soit la route Forbach-Fond-du-Sac avec sa jonction à Beau-Plateau. Des déviations seront aménagées avant le début des travaux. Mais les pluies pourraient gêner l'avancement de ceux-ci.