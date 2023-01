Burkina Faso: Accusé de déstabilisation - Le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, porte plainte contre Ibrahima Maïga pour diffamation

L'activiste Ibrahima Maïga, résidant aux Etats-Unis, a fait des publications accusant le président de l'UPC Zéphirin Diabré de participer, en complicité avec le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, à une éventuelle déstabilisation de la Transition burkinabè.

En réaction à ces accusations, le président de l'Union pour le progrès et le changement (UPC), Zéphirin Diabré, a, selon un communiqué diffusé sur la page Facebook du parti, porté plainte " contre les sieurs Ibrahima Maiga, Faical Nikiema, Sansan Kambou, Salif Nikiema et plusieurs autres internautes pour diffamation, mise en danger de la personne d'autrui, et toutes autres infractions que l'enquête révèlera ".

Une deuxième procédure sera enclenchée contre les auteurs de ces agissements à l'étranger, afin qu'ils répondent de leurs actes où qu'ils soient et une troisième procédure sera enclenchée auprès de la société Facebook, le réseau social où les délits ont été commis par publication ou partage de textes, images, vidéos, commentaires et autres, a fait savoir le Secrétariat National à l'Information et à la Communication (SNIC) de l'UPC.