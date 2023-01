Afrique: Matinée d'échanges avec les conseillers économiques des pays d'Afrique, ANAPI - Anthony Nkinzo invite les ambassades africaines à collaborer pour une meilleure attraction des investissements en RDC

C'est dans l'une des prestigieuses salles de réunion de l'hôtel Fleuve Congo que le Directeur Général de l'Agence Nationale pour la promotion des Investissements (ANAPI), Anthony Nkinzo, a reçu, ce jeudi 26 janvier 2023, les conseillers économiques des pays d'Afrique.

Ces derniers ont tous représenté les pays ci-après : l'Afrique du Sud, l'Egypte, le Maroc, la Namibie, le Ghana, le Nigéria, la Zambie, le Kenya, la Côte d'Ivoire. Devant ces plénipotentiaires, le DG de l'ANAPI a fait une démonstration sur le climat des affaires en RDC. Ainsi, ils ont été sollicités pour leur l'implication dans la réalisation des actions de promotion orientée vers les investisseurs de leurs pays respectifs.

S'adressant aux conseillers économiques, le Directeur Général de l'ANAPI, Athony Nkinzo a circonscrit le cadre de ces échanges qui se situe dans un environnement du partenariat effectif entre la RDC et ces différents pays, notamment sur la question de l'échange en matière d'investissement et sur le plan commerciale. Il a insisté sur le fait qu'ils ont été conviés à cette rencontre car il est convaincu qu'ils transmettront le bon message sur les questions du climat des affaires et des différentes opportunités à leurs pays.

Aperçu de l'environnement économique

Lors de sa présentation, il a fait savoir que l'économie de la RDC est actuellement considérée comme celle de l'un des pays de l'Afrique Sub-saharienne qui connaît le taux de croissance du PIB le plus élevé, soit de 1,7% en 2020, suivie d'une forte reprise en 2021 de plus de 6,2%.

Au regard de cette amélioration, cette croissance a permis à la RDC d'être placée au premier rang de l'émergence du continent, qui est tirée par le secteur minier.

Investissements directs étrangers

Anthony Nkinzo a présenté à l'occasion le volume des IDE entrant en RDC qui est de près de 1,87 milliards en 2021 et de 1,65 milliards en 2020, soit un taux de croissance de 11,7%, qui a placé la RDC comme 10ème pays le plus attractif et compétitif d'Afrique, comptant des principaux porteurs de croissance dans les Mines et les Télécommunications.

Cadrage macro-économique

Dans cet angle, il a relevé la contribution des différents secteurs à la croissance économique dont le secteur primaire qui compte dans son échelle l'agriculture, la forêt, l'élevage, la chasse, la pêche et l'extraction.

Suivi du secteur secondaire qui renferme les Industries manufacturières, les bâtiments et les travaux publics. Ainsi que le secteur tertiaire qui concerne le commerce, les transports, les télécommunications et les banques.

Et c'est dans cette optique qu'il a encouragé la lutte contre l'extraversion actuelle de l'économie et la valorisation des ressources naturelle locales.

Appropriation Institutionnelle

Par ailleurs, Anthony Nkinzo a soutenu que l'amélioration du climat des affaires est le douzième pilier du Programme du Chef de l'Etat, Felix-Antoine Tshisekedi. Qui dans son discours d'investiture le 24 janvier 2019, avait affirmé : " Nous travaillerons pour rendre le climat des affaires plus attractif et compétitif notamment, par l'aménagement de la fiscalité en faveur du développement".

Réformes relatives au climat des affaires

En termes des priorités, le Directeur Général de l'ANAPI a précisé que la volonté du Gouvernement s'inscrit dans la diversification de l'économie à fonder une croissance durable, inclusive et à s'appuyer sur un fort développement du secteur privé.

Attentes de l'ANAPI

Par ses missions statutaires, il a fait savoir que l'Agence est disposée à consolider sa collaboration avec les ambassades Africaines accréditées en RDC pour une meilleure attraction des IDE à partir de l'Afrique.

Et au terme de son discours, il s'en est remis aux conseillers économiques qui ont étalé leurs différentes préoccupations liées aux taxes et aux éventuels investissements dans les prochains jours.