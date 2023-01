Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Junior MANENO CHUMA s'enrôle et lance un signal fort !

En effet, accompagné par plus de 3 000 personnes : cadres, militants et sympathisants de l'UNC/Lukunga, Junior MANENO CHUMA s'est enrôlé le week-end dernier au Collège Batela, dans la commune de Kintambo.

À son arrivée audit Centre d'Enrôlement, ce cadre de l'UNC, Parti cher à celui qu'on appelle, le Pacificateur Vital KAMERHE, s'est offert un bain de foule digne d'une Pop-star. Junior MANENO CHUMA a été contraint de se noyer dans la foule qui l'a soumis à une épreuve d'endurance physique, à partir du Grand Séminaire Saint André Kaggwa jusqu'au centre d'enrôlement, en passant par l'avenue Mbeseke, le Cimetière de Kintambo, le Centre Hospitalier Nganda du Quartier Jamaïque, question de témoigner à ce digne fils du pays, leur attachement sans précédent.

L'homme du peuple s'est dit heureux, aussitôt enrôlé, d'avoir obtenu la pièce légale qui lui permettra non seulement d'être électeur, mais aussi éligible. Il a saisi la balle au bond pour appeler toute sa suite, venue en masse, ainsi qu'à tous les habitants de la Lukunga, de lui emboîter le pas afin d'obtenir, chacun, une carte électeur relative aux échéances électorales de 2023 :

" Par cet enrôlement, je viens de remplir mon devoir civique en obtenant ma carte d'électeur. Cet acte me permettra de voter et d'être éligible en même temps. Par conséquent, j'exhorte toute la population congolaise, en général, et celle de la Lukunga, en particulier, de faire comme moi, de s'enrôler parce que la voix d'un chacun est synonyme de pouvoir. C'est par cette opération d'enrôlement que nous pouvons changer définitivement notre situation et contribuer à l'élan de démocratie, de justice sociale et de développement intégral ", s'est exprimé Junior MANENO CHUMA, mettant une emphase sur la participation massive des jeunes, des mamans et des papas au processus électoral en cours.

" Je suis très satisfait de la qualité du travail abattu et je tiens à féliciter la population de la Lukunga. Vous tous de Kintambo, Kinshasa, Lingwala, Gombe, Barumbu, Mont-Ngafula et Ngaliema, désormais, nous lutterons ensemble pour la victoire. J'invite tous les jeunes de la Lukunga, à venir nombreux, pour cette opération d'enrôlement 2023. Par ailleurs, je souligne que la carte d'électeur fait également office de pièce d'identité provisoire. Pour finir, j'ai reçu ma carte en moins de temps, je n'ai pas trouvé de file d'attente exagérée et tout s'est bien déroulé avec professionnalisme et bonne humeur. ", A-t-il conclu.

Il sied de noter que les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les Provinces de la première aire opérationnelle, désignée par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dont la Ville Province de Kinshasa, en prévision des élections générales au mois de décembre de l'année en cours, vont se clôturer le 17 février prochain.