Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Mise en œuvre du microprojet de plantation d'arbres

Financé par la Banque mondiale à travers le mécanisme spécial dédié aux peuples autochtones et communautés locale (DGM) ainsi que le Fonds national Redd (Fonaredd), le microprojet de plantation d'arbres et incitation du couvert forestier cible les habitants du village de Tshintu Muanza, dans le territoire de Lupatapata, secteur de Mukumbi, à environ 80 km de Mbujimayi, en province du Kasaï oriental.

Le microprojet, indique Caritas Congo, s'est fixé comme objectif de contribuer à la réduction de la pression des communautés sur la forêt naturelle et restaurer le paysage forestier dans le territoire de Lupatapata. Il implique donc la mise en place d'une forêt artificielle avec des essences à croissance rapide à Tshintu Muanza et Milele et l'incitation à l'élevage communautaire des porcs au profit des bénéficiaires de ces deux localités y compris ceux de Tshimeta et Tokomeka. 250 bénéficiaires sont concernés dont 125 faisant partie des peuples autochtones.

Grâce à ce projet dont la Caritas Congo est l'agence d'exécution nationale et l"Action pour le développement et la gestion des ressources ( ADGRN) l'organisation de mise en œuvre sur le terrain, plusieurs activités ont été réalisées. Il s'agit notamment de la formation des bénéficiaires sur les techniques d'agroforesterie, la construction et l'équipement de dix porcheries communautaires, l'acquisition des intrants (nourritures pour les porcs), la formation des ménages bénéficiaires aux techniques d'élevage des porcs.

Les autres activités réalisées sont, entre autres, l'acquisition de cent géniteurs, l'accompagnement des bénéficiaires dans la conduite de l'élevage des porcs, l'organisation des bénéficiaires en associations, l'accompagnement de 250 ménages bénéficiaires dans la protection de l'arbre et enfin leur formation en apiculture.

La réalisation de ce microprojet a permis à l'ADGRN d'améliorer ses interventions dans le domaine de l'agroforesterie, l'élevage et la mise en place du système de microfinance.