Sénégal: Saint-Louis - Célébration de la journée internationale de la douane - Mamadou Moustapha Bâ félicite l'Administration douanière qui a réalisé 1382 milliards FCFA de recettes en 2022

Le ministre des Finances et du Budget était hier, jeudi 26 janvier 2023, à Saint-Louis où il a présidé la cérémonie officielle commémorative de la Journée internationale de la Douane.

Mamadou Moustapha Bâ a beaucoup insisté sur le renforcement du capital humain, tout en adressant au Directeur général des Douanes, ainsi qu'à l'ensemble des agents des Douanes, les félicitations appuyées du président de la République, Macky Sall, l'administration pour les excellents résultats enregistrés tant dans le cadre de la mobilisation des recettes au titre de la gestion 2022 "d'un montant de 1382 milliards F CFA en termes de liquidations qu'en matière également de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière".

"Des efforts considérables ont été consentis dans les domaines socio-culturel, sportif et communicationnel pour favoriser le sentiment d'appartenance à la profession douanière. Cela permet in fine d'augmenter le sentiment de fierté d'appartenir à la profession douanière. Toutefois, pour un accompagnement complet de la jeune génération d'agents des douanes. Il convient donc de poursuivre la modernisation de la Douane pour relever les défis inhérents à la gestion des ressources humaines", a fait savoir le ministre des Finances et du Budget. Mamadou Moustapha Bâ n'a pas manqué aussi d'insister sur la nécessité de renforcer le capital humain au sein de l'Administration douanière.

Le Directeur général des Douanes, Abdourahmane Diène, a, quant à lui, félicité la Direction régionale des Douanes du Nord, dirigée par le Colonel Amidou Ndiaye, pour l'excellent travail abattu. Selon lui, le choix de Saint-Louis d'abriter cette célébration de la Journée Internationale de la Douane n'est pas fortuit car "celui-ci résulte d'abord de la pratique consistant, en l'organisation alternée de cette Journée entre Dakar et les Directions régionales situées hors de la Capitale sénégalaise. Ensuite la Direction Régionale du Nord occupe une position stratégique de zone tampon, entre le Sénégal, la Mauritanie et les pays de l'Afrique du Nord".

Il a aussi rappelé que 500 millions de F CFA ont été dépensés en 2022 au titre des œuvres sociales dont bénéficient les enfants des agents des Douanes à travers des colonies de vacances passées dans le pays et à l'étranger. Le Ministre Amadou Moustapha Bâ a également salué la mémoire des agents des Douanes qui ne sont plus de ce monde. Lors de cette cérémonie, plusieurs inspecteurs et agents des Douanes ont été décorés.