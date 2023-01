Madagascar: Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) - STAR élue entreprise de l'année

Lors de la soirée de remise des trophées du classement " Entreprise de l'année " organisée par Memento au Louvre Antaninarenina, mercredi 25 janvier dernier, plusieurs entreprises se sont vues décernées des trophées.

Pour rappel, le classement " Entreprise de l'année " initié par le magazine Memento est destiné à récompenser et mettre en valeur le développement des entreprises les plus performantes et les plus résilientes durant la période marquée par les crises économiques et sanitaires de 2021 à 2022.

Un jury présidé par FTHM Consulting, un cabinet d'audit, qui a été chargé de l'étude et la collecte des informations, a par la suite délibéré pour sortir un classement des entreprises participantes suivant cinq catégories distinctes : les finances, les ressources humaines, le commerce, la RSE et l'innovation. C'est à l'issue de cette délibération que la STAR a été nommée comme étant " L'entreprise de l'année la plus performante dans la catégorie RSE. "

Cette dernière a en effet adopté une politique RSE fondée sur ses engagements citoyens autour de l'environnement et du soutien aux communautés. Elle alloue une enveloppe globale d'un milliard d'ariary annuel aux différents projets et actions, pour atteindre les objectifs de développement durable et avoir un impact concret et tangible sur la vie quotidienne de la population locale.

" Cette année encore avec la célébration de nos 70 ans, nous allons poursuivre et intensifier notre soutien à la communauté, notamment en faveur de l'environnement, à l'appui à la scolarisation des enfants et de la santé mère-enfant. " précise Seheno Randriambolamanana, directeur de la communication de la STAR.