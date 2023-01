Madagascar: Plateforme C Lera - " Appel à une descente dans la rue au cas où... "

Le climat politique actuel ne prévoit rien de bon. A voir toutes les gesticulations de ces derniers temps, la vigilance est de mise.

C Lera ! C'est le nom que la dernière plateforme de tous ceux qui ne sont plus d'accord avec Andry Rajoelina, a pris. En effet, depuis quelques semaines, des rencontres et des rapprochements ont été organisés du côté d'Alasora. A entendre les explications, la communauté internationale a même participé à ces rendez-vous entre les partis de l'opposition. L'objectif est d'avoir une plateforme pour s'entendre sur la législation et tous les textes qui devraient régir les élections qui devraient se suivre. Même si on reste très modeste sur les revendications, le mouvement C Lera reste droit dans ses bottes. Il interpelle l'opinion publique sur l'utilité d'une élection libre, transparente et dont les résultats seront acceptés par tous.

Prison

Dans une ambiance d'euphorie totale, on peut croire à une communion de tous ceux qui sont las du régime Rajoelina. Les grands ténors de l'opposition ont été vus sur les lieux. Fidèle Razara Piera, Hanitra Andriamanantsoa, ou encore Rodin Rakotomanjato ont même honoré de leur présence cet événement que le député Jean Eugène Voninahitsy a présidé, avec l'assistance en majorité de Manga, en particulier son secrétaire national, Rivo Rakotovao. En tout cas, ce dernier a déclaré qu'il est temps de se dresser et de rester droit par rapport aux injustices auxquelles la population fait face ces derniers moments. " Je suis prêt à revoir la prison pour le bien de ce pays et pour la patrie ", a d'ailleurs indiqué le député Jean Eugène Voninahitsy.

Transition

Tout sauf l' " Orange " ! C'était bien évidemment la phrase qui était à l'honneur durant cette première sortie médiatique du mouvement C Lera, à Iavoloha, hier. A entendre les différentes interventions, le principal objectif de ce mouvement est d'empêcher Rajoelina d'arriver au deuxième tour durant la prochaine présidentielle. Sans revendiquer la mise en place d'une nouvelle transition, comme les proches des régimes véhiculent ces derniers moments, l'opposition aspire à l'organisation d'une élection libre, transparente et dont les résultats seront acceptés par tous. La députée de Farafangana Johasy Raharisoa Eléonore a même indiqué que toutes les conditions sont réunies pour descendre dans la rue au cas où certaines conditions ne seraient pas réunies pour les présidentielles à venir.

Dissidents

Course poursuite. Tout indique que le climat politique de ces derniers jours a franchi une autre étape. En plus des intimidations et du dénigrement, des leaders politiques de l'opposition ont été victimes de la pression venant du régime pour ne pas assister à cet événement. " Vonison Andrianjato était même victime d'une course poursuite ce mercredi pour ne pas assister à l'événement d'hier ", a fait savoir le Maître Hanitra. En tout cas, il est à noter que cet événement d'hier était le rendez-vous des anciens et des Bleus, les HVM. A part l'aile dissidente du Tiako i Madagasikara, le député Fidèle Razara Piera, le Maître Hanitra et le Député Rodin, les partisans de Ravalomanana n'étaient pas présents sur les lieux. Force est de croire que l'opposition se cherche encore.