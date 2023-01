Madagascar: Education primaire - Les résultats d'apprentissage restent faibles

Plus de 9 enfants sur 10 sont incapables de lire et de comprendre un texte court en français, adapté à leur âge. Par ailleurs, 4% des élèves de 4e année ont acquis les compétences minimum attendues, soit 80% de bonnes réponses en mathématiques et en langues.

C'est le résultat des enquêtes SDI et Dashboard du ministère de l'Education nationale et de la Banque mondiale dont la présentation officielle s'est tenue hier à Ankorondrano. Certes, les résultats d'apprentissage à Madagascar ont augmenté entre 2016 et 2021 mais malgré cette augmentation, les niveaux d'apprentissage demeurent faibles. Selon les statistiques, 4% des élèves de 4e année ont acquis les compétences minimum attendues.

" Ces données collectées permettent d'avoir une base factuelle solide pour informer les priorités d'investissement, d'actions et de recherches futures en fournissant des informations sur les performances du pays dans le secteur de l'éducation primaire ", selon la ministre de l'Education nationale, le Dr Marie Michelle Sahondrarimalala.

Plusieurs indicateurs expliquent les faibles niveaux d'apprentissage dans le primaire. D'après les résultats obtenus de cette enquête, il y a entre autres les facteurs liés à la prestation de services, à la politique publique et à la capacité bureaucratique. De tous les indicateurs de prestation de services, la capacité d'apprentissage des enfants à leur entrée à l'école primaire, la motivation des enseignants et les infrastructures expliquent le mieux cette précarité.