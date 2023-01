Madagascar: Foot / Pro League - Préparation intense pour les Fosa Juniors

Premier du classement de la Conférence Nord, Fosa Juniors FC a repris son entraînement avant d'entrer dans la cinquième journée du championnat Orange Pro League (OPL).

Le club du Fosa Juniors FC a repris son entraînement depuis le 10 janvier, en l'absence des six cadres qui sont actuellement en Algérie pour le CHAN. Les Majungais se préparent intensément en vue de la reprise du championnat de Madagascar Orange Pro League (OPL) saison 2022-2023 en février. La formation de Fosa Juniors a réalisé un parcours sans faute durant les quatre premières journées dans la conférence Nord. La bande à Dax prend provisoirement la tête du groupe avec 12 points.

" En attendant la compétition, les joueurs ont regagné les pelouses du stade d'Ambohidratrimo après quelques jours de break. Nous continuerons à travailler fort malgré l'absence de nos six joueurs. On s'entraîne six fois par semaine pour que les joueurs puissent reprendre leur forme après une longue pause", a fait savoir Ando Harivola, le secrétaire général du club. Les protégés de Boby et Franck se sont imposés par 2 buts à 1 face à la génération de l'Elgeco Plus ce mercredi, au stade By-pass. Il s'agit d'un match amical entre deux formations jugées grandes favorites du tournoi OPL. Andry Max a ouvert le score grâce à un pénalty transformé à la 36e minute de jeu. Le but de Sambatra à la 86e minute a clôturé ce match très disputé.

" Les joueurs sont tous au top de leur forme. Nous devons nous concentrer plus sur la partie tactique quand l'équipe sera au grand complet ", a-t-il confirmé. L'ancien capitaine du Fosa Juniors, Théodin Ramanjary, est de passage au pays. Le joueur du club de Saint Suzanne a rejoint ses anciens coéquipiers au stade d'Ambohidratrimo. " Théodin est toujours le bienvenu chez nous. D'ailleurs, c'est l'occasion pour lui de garder ses performances avant de retourner à La Réunion ", a conclu Ando Harivola.