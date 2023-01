Madagascar: Basket-ball - Donovan Rakotonanahary en route vers la NBA

Encore une bonne nouvelle pour les Ankoay de Madagascar.

Donovan Rakotonanahary ira encore plus loin dans ses études aux États-Unis. L'ailier de 2m03 de l'équipe nationale U18 est intégré à l'Oak Hill Academy, une école secondaire mixte située à Mouth of Wilson, en Virginie, où il pourra suivre sa scolarité et vivre sa passion qu'est le basketball.

Après avoir passé quelques mois à la Rédemption Christian Academy, la porte vers la NBA est de plus en plus ouverte pour Donovan. Le programme de basket-ball Oak Hill Academy Warriors est considéré comme l'une des meilleures équipes de basket-ball préparatoires du pays, a formé des futurs membres du temple de la renommée NBA comme Kevin Durant et Carmelo Anthony. En 2017, USA Today a classé Oak Hill comme le troisième meilleur programme de basket-ball de la décennie, sous la direction de l'entraîneur-chef Steve Smith.

Ses protégés ont été couronnés " National High School Champions " à neuf reprises depuis 1993 et plus récemment en 2016. Donovan pourrait encore améliorer ses performances dans sa nouvelle école avant la Coupe du monde 2023 du 24 juin au 2 juillet en Hongrie, dont les Ankoay font partie des participants. En effet, deux Malgaches, à savoir, Lovasoa Andriatsarafara et Donovan Rakotonanahary ont séduit plusieurs écoles américaines durant l'Afrobasket U18 à Tana au mois d'août 2022.