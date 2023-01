Madagascar: Projet Hay Tao - Asseoir les bases d'une politique environnementale durable à Madagascar

Le projet a permis de développer une vision cohérente de la protection de la biodiversité de Madagascar.

Les États-Unis ont aidé Madagascar à poser les bases de la préservation de la biodiversité unique du pays tout en améliorant la vie des personnes qui dépendent des écosystèmes menacés pour leur subsistance.

Au cours des cinq dernières années, le projet Hay Tao - qui signifie savoir-faire en malgache - a porté les voix locales sur la scène nationale et a plaidé en faveur de politiques visant à sauvegarder les précieuses ressources naturelles mises en péril par la déforestation, la surpêche et la croissance démographique rapide.

" Hay Tao a aidé les communautés à mieux gérer leurs ressources naturelles" , a déclaré Agathe Sector, Directrice générale par intérim de l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), lors de la cérémonie de clôture du projet qui s'est tenue aujourd'hui. " Le projet a également aidé le gouvernement de Madagascar à mettre en œuvre et à appliquer des politiques de protection des ressources naturelles qui favorisent le développement du pays. "

Depuis 2019, Hay Tao a amélioré la capacité institutionnelle à faire face au changement climatique et à préserver la biodiversité, a renforcé la gouvernance environnementale et a favorisé l'application efficace des lois sur la conservation. Une contribution durable est la création du portail de données en ligne Hay Natiora qui aidera le gouvernement, les ONG, les institutions universitaires et le secteur privé à accéder aux données qui éclaireront les prises de décision à l'avenir.

L'USAID a travaillé avec le gouvernement, la société civile, les ONG et les parties prenantes du secteur privé afin d'améliorer les politiques foncières qui touchent 80 % de la population et d'accroître les efforts de reforestation et de restauration des mangroves.

En responsabilisant les communautés, l'USAID a aidé le gouvernement malgache à élaborer et à mettre en œuvre des politiques de gestion rationnelle des ressources terrestres et marines. Par exemple, le projet a aidé les chefs communautaires à gérer les zones marines protégées par la mise en place de mécanismes traditionnels tels que le " Dinabe " et a augmenté les revenus des femmes travaillant dans la pêche.

Hay Tao a également aidé des organisations, telles que le Fonds pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM), à accéder avec succès à de nouvelles sources de financement pour mieux protéger les écosystèmes. Elle a également pu aider plusieurs aires protégées à s'inscrire sur la liste verte de l'Union internationale pour la conservation de la nature, un programme de certification qui attire des ressources techniques et financières pour améliorer la gestion des aires protégées.