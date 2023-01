Madagascar: Fenosoa Rahajamalala et Bodo Sophie Rakotovao - Les deux nouvelles stars de l'art culinaire malgache

Madagascar a été brillamment représenté lors de la Coupe du Monde des Traiteurs 2023 qui s'est tenue à Lyon en France du 17 au 19 janvier dernier.

L'équipe malgache était composée de Fenosoa Rahajamalala, la cheffe d'équipe, et de Bodo Sophie Rakotovao, sa coéquipière, coachée par le Chef Lalaina Ravelomanana et accompagnée par le Chef Rocco Andriamiarisatrana, un des jurés du concours. Elle y a obtenu la 4e place, dépassant l'équipe de Singapour qui est détentrice du dernier titre, ainsi que beaucoup d'autres pays. Même si l'équipe malgache n'a pas accédé au podium cette fois-ci, elle n'a nullement démérité. Mais qui sont ces deux warriors malgaches de la cuisine ? Petit tour d'horizon de leur parcours.

Fenosoa Rahajamalala, la cheffe d'équipe :

Nousie (Nounousy), de son vrai nom Fenosoa Rahajamalala est née le 04 juillet 1995, d'origine malgache.

Après son Baccalauréat, elle a choisi de se lancer dans une école hôtelière à Antananarivo Madagascar durant trois ans et a ensuite suivi quelques formations en pâtisserie.

Durant ses études, elle a effectué un stage dans un grand hôtel de la capitale.

En 2016, intégrée dans l'équipe Lartistika sous la direction du chef Lalaina Ravelomanana, elle a eu l'opportunité de l'accompagner dans chaque service et événement auxquels ce dernier a participé. Cela l'a amenée au Marais Restaurant où elle est nommée Cheffe de Partie Froide. Puisque c'est en forgeant que l'on devient forgeron, c'est à travers son parcours que la cuisine est devenue une vraie passion pour elle.

C'est un rêve pour elle de participer à des concours internationaux comme celui auquel elle a participé dernièrement. Et ce rêve l'a amené à atteindre son objectif : toujours y croire et un jour, ce sera son tour. Au fil des ans, en travaillant avec le chef Lalaina, elle a amélioré ses acquis. Ce dernier l'a choisie comme chef d'équipe pour participer au concours mondial des meilleurs traiteurs 2023 ( International Catering Cup 2023) avec Bodo Sophie Rakotovao, sa coéquipière, le Chef Lalaina Ravelomanana, leur coach, et le Chef Rocco Andriamiarisatrana, un des jurés.

Elle a rencontré le chef Rocco qui est également un ami du Chef Lalaina, il y a longtemps, puisqu'il était aussi son coach alors qu'il participait au même concours, l'International Catering Cup édition 2015.

Pour elle, ce concours était une belle aventure, pendant des mois, ils se sont entraînés nuits et jours. Même fatigués, ils n'ont cessé de refaire, de créer, de recréer des plats pour ne s'arrêter que lorsqu'ils étaient satisfaits du résultat et de leur performance.

" Ce concours est une expérience enrichissante puisqu'on a pu mesurer notre niveau par rapport à nous même. Il nous a aussi fait découvrir pleins de choses, nous a permis de faire de nouvelles rencontres avec des grands Chefs. C'était un bon concours, même si c'était une première pour moi. Et cela restera un bon souvenir pour nous, parce qu'on a tout donné, on a donné notre maximum. Et puis, cela nous a permis de porter haut le flambeau malgache, de faire rayonner notre beau pays avec notre savoir-faire en cuisine " dixit Nousie déjà nostalgique de cette aventure.

Bodo Sophie Rakotovao, la coéquipière :

La deuxième warrior de l'équipe malgache se nomme Bodo Sophie Rakotovao. Cette jeune femme de 28 ans vient de la ville d'Antsirabe. Elle est issue d'une famille nombreuse de 6 enfants dont elle est le 5e. Tout comme son père, elle a toujours adoré les métiers tournant autour de l'art, ce dernier est un grand carrossier. En 2016, après avoir travaillé comme couturière à domicile, elle a décidé de poursuivre ses études à Antananarivo pour devenir organisatrice d'événements, mais par défaut d'inscription, elle a atterri dans l'art culinaire à l'INTH. Après sa formation en restauration, elle s'est spécialisée en pâtisserie.

Après ses études, elle a effectué son stage dans un grand hôtel de la Capitale puis a postulé, en 2019, comme pâtissière chez Le Marais Restaurant suite à l'annonce d'un grand chef dont elle a si souvent entendu parler : le fameux Chef Lalaina.

Après trois ans à ses côtés, il leur a annoncé, l'année dernière, qu'ils allaient participer à un concours mondial : l'ICC ( International Catering Cup) dont l'équipe de chaque pays serait constituée de 4 personnes. Elle a été désignée co-équipière dans l'équipe par le chef Lalaina. Elle a donc eu l'opportunité de travailler avec ces deux grands chefs, notamment le Chef Lalaina et le Chef Rocco, qui leur ont prodigué des conseils judicieux durant leurs préparatifs.

Chaque membre de l'équipe a largement apporté sa contribution pour parvenir à ce magnifique résultat même s'ils n'ont pas accédé au podium, elle est convaincue que le meilleur reste à venir.

Et elle précise d'ailleurs : " Pour moi, ça fera partie de mes plus beaux rêves et souvenirs d'une vie. Puisque s'entraîner à l'arrache jours et nuits pour atteindre l'excellence avec la pression et la fatigue, pour un meilleur résultat en valait vraiment la peine... Même dans les pires moments comme le jour de la préparation où au dernier moment, on a accidentellement noyé notre glaçage dans le bain-marie, mais que l'on a quand même réussi à finir notre entremet à temps, toujours avec l'aide de notre super coach qui nous a toujours rappelé de toujours garder le sourire même dans les pires moments... ça fait partie des petites anecdotes qui nous resterons à jamais dans le cœur..Le plus important c'est que l'on s'est amusé, on a donné le meilleur de nous même et on a aussi bien travaillé pour porter haut le flambeau malgache. "