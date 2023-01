Congo-Kinshasa: Gentiny Ngobila en visite d'évaluation de l'opération coup de poing

Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila MBAKA a effectué, ce samedi 21 janvier 2023, une visite de terrain afin d'évaluer les avancées de l'opération coup de poing qu'il a initié depuis le mardi 10 janvier 2023.

Accompagné de son Vice Gecoco Mulumba et de la Ministre Provinciale de l'Environnement, Laeticia Bena Kabamba, le Chef de l'Exécutif Provincial a débuté par le Boulevard Lumumba à la hauteur du marché Indou dans la Commune de Masina. Gentiny Ngobila Mbaka a tenue à se rendre compte de visu de l'évolution de la situation sur place.

" Il y'a deux semaines, je suis passé moi-même lancer l'opération coup de poing, pour dégager les emprises publiques occupées par des marchés pirates, procéder à l'assainissement tout au long du Boulevard Lumumba qui était pollué par des immondices laissées pour la plupart par des commerçants. Mais aujourd'hui, je suis très satisfait de la réussite de cette opération qui a connu le suivi du vice-gouverneur, et cet espace présente aujourd'hui une nouvelle figure, où on peut voir le jardin, les barrières de ville " a dit Gentiny Ngobila MBAKA.

En outre, le Patron de la Ville a rappelé que " l'opération coup de poing n'est qu'une branche des travaux d'assainissement et d'embellissement de la ville lancé voilà plus d'un an, et cela dans le cadre de sa vision Kinshasa Bopeto.

Avec le concours de la Ministre Provinciale de l'Environnement, il était question de placer des barrières ville qui s'étendent sur une distance de 3 kilomètres et demi, de planter de la pelouse, des fleurs, ainsi que dégager les marchés pirates qui se trouvaient tout au long du Boulevard. "

Après Masina, le cortège de l'Autorité Urbaine s'est dirigé vers la Commune de Limete où il a visité le site touristique situé entre la troisième et septième rue Limete. Un projet de la Ville de Kinshasa, lancé depuis le 14 décembre 2021 et qui entre également dans le cadre de l'embellissement de la ville.

Là-bas, on y retrouve plusieurs essences de plantes d'ornements dans un paysage où la population pourrait désormais se divertir, prendre des photos, passer du bon temps en famille, organiser des fêtes de mariages et d'anniversaire et autres.

Une particularité a relevé, c'est qu'il y'a également un parking pour véhicules doté d'un dispositif de contrôle électrique pour une sécurité optimale comme c'est le cas sous d'autres cieux.

" Il faudra souligner qu'avant l'arrivée du Gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka à la tête de la capitale RD Congolaise, ce coin de la ville fut un repère des criminels et des voleurs. Grâce à son leadership, ce lieu a pris vie et présente désormais une image positive de la ville de Kinshasa.

A en croire les techniciens qui exécutent les travaux d'aménagement, ce site pourra être ouvert officiellement à la population d'ici la fin du mois de mars.