Congo-Kinshasa: Révélation faite lors de sa première visite au siège du Blaisac à Kinshasa, CNSS - Charles Mudiay inscrit ses priorités dans la droite ligne de la vision de Félix Tshisekedi

Charles Mudiay Kazadi, l'actuel Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), a visité hier, jeudi 26 janvier 2023, le siège du Bureau de Liaison de l'Association internationale de la Sécurité Sociale (Blaisac), situé sur l'avenue de la Justice, dans la commune de la Gombe.

C'est la toute première itinérance qu'il a effectuée depuis qu'il préside à la destinée de la CNSS. A son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par Tiguy Elebe, Officier de liaison, avant de palper du doigt les conditions dans lesquelles fonctionne le Blaisac. Le tout s'est déroulé en présence du Président du Conseil d'Administration Guy Kolela Tshibangu.

Le temps fort de cette visite aura été l'entretien, dans la salle de réunion de cette organisation, entre le DG Charles Mudiay et l'Officier de liaison Tiguy Elebe, qui avait à ses côtés, comme son hôte, quelques-uns de ses collaborateurs de premier rang. Dans son mot, Charles Mudiay Kazadi a révélé qu'il entend faire de la CNSS une référence en matière de couverture sécuritaire en Afrique centrale, sur l'ensemble du continent et dans le monde entier.

Ainsi, il a promis de tout mettre en œuvre pour faire participer son entreprise à tous les grands rendez-vous où se discuteront les questions y relatives notamment, l'amélioration des services rendus aux citoyens par les Institutions de prévoyance sociale et celles en charge de l'élargissement de la couverture sociale. Une détermination qui rime avec la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, notamment celle de voir chaque entreprise de l'Etat se doter suffisamment des moyens de sa politique, susceptibles d'impacter positivement la vie des milliers de congolais. Un défi qui nécessite, a-t-il exhorté, l'implication de tous les cadres et agents de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

"Après que j'ai été nommé Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents, j'ai pris possession de mes fonctions en fin d'année dernière, j'ai décidé de faire ma première itinérance de travail au siège du Blaisac ici, sur l'avenue de la Justice.

Cette visite a quatre objectifs : palper du doigt les conditions de travail de l'officier de liaison et de son équipe chargée de la gestion, au quotidien, du Bureau ; donner des orientations claires sur les actions prioritaires, réaffirmer notre engagement à faire participer la CNSS à tous les grands rendez-vous du monde où se discuteront les questions relatives notamment à l'amélioration des services rendus aux citoyens par les institutions de prévoyance sociale ainsi que celles relatives à l'élargissement de la couverture sociale ; promouvoir notre vision, celle de voir la CNSS s'imposer comme une Caisse de sécurité sociale de référence dans la région, en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, je sais que les défis sont énormes, je sais qu'ensemble, nous sommes capables de les relever", a-t-il déclaré.

Ce qu'il faut retenir du Blaisac et de l'AISS

Il a poursuivi son allocution par éplucher quelques dispositions qui régissent le Blaisac, créé en 2020, dont il est, en plus de sa casquette de DG de la CNSS, le Président du Comité Directeur.

"Depuis 2020, le bureau de liaison de l'Association internationale de la sécurité sociale pour l'Afrique centrale, Blaisac, est établi à Kinshasa et le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en est le Président du Comité directeur, comme cela a été dit. Initialement prévue pour un mandat de trois ans, la responsabilité confiée à la CNSS à la destinée du bureau de liaison a été reconduite à octobre 2022 par le comité directeur, lors du Forum mondial de sécurité sociale tenu à Marrakech, au Maroc. (... ), Mesdames et messieurs, comme vous le savez parfaitement, par son caractère régional, le Blaisac vise à développer les capacités administratives et techniques de membres de l'AISS en Afrique central et à soutenir les efforts de pays pour étendre la couverture de la sécurité sociale ", a-t-il brièvement expliqué. Peu avant son intervention et comme le voulait la tradition, c'est l'Officier de liaison Tiguy Elebe qui brossait l'origine, les prérogatives et les missions de l'AISS. "L'Association internationale de la Sécurité sociale est la principale organisation internationale à l'intention des Institutions, Ministères et Agences Publiques en charge de la sécurité sociale, fondée en 1927, sous l'égide de l'Organisation internationale du Travail (OIT).

Elle regroupe actuellement 320 organisations de sécurité sociale réparties dans plus de 158 pays. Elle dispose, dans chaque région, d'un Bureau de liaison qui travaille pour la confrontation d'expertises et l'échange d'informations, de bonnes pratiques et d'expertises entre les organismes membres à travers des séminaires, ateliers, tables rondes et autres ", peut-on retenir...