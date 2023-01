Congo-Kinshasa: Échange des vœux - 2023 : l'ACAJ réitère sa détermination à combattre les antivaleurs en RDC

L'Association Congolaise pour l'Accès à la Justice (ACAJ) a organisé, ce jeudi 26 janvier 2023, la cérémonie d'échanges de vœux de nouvel an à l'intention de ses différents partenaires étatiques et non étatiques qui accompagnent cette vision.

Du haut de sa tribune d'honneur, au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, le président de cette association, Me Georges Kapiamba était accompagné du ministre des droits humains, Albert Puela et du député national Nsingi Pululu. Pour la circonstance, Me Georges Kapiamba s'est adressé aux participants et à la nation congolaise, à travers un discours bilan. Ce discours retrace les grandes lignes des activités ayant marqué l'année 2022 en RD. Congo et passe en revue les réalisations, les contraintes et les perspectives d'avenir en vue de la parfaite réussite de l'année 2023.

Abordant la question de l'organisation des échéances électorales du 20 décembre 2023, l'Acaj prend bonne note du lancement du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première et la deuxième aire opérationnelles et invite la Commission Electorale Nationale Indépendante à prendre toutes les dispositions qui s'imposent en vue de palier à certaines difficultés observées et constatées dans les centres d'identifications et d'enrôlement à travers les provinces concernées.

"L'acaj prend bonne note du lancement de la phase d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les aires opérationnelles une et deux. Au regard de nombreux disfonctionnement observés principalement dans l'aire opérationnelle une : difficulté logistique, insuffisance des kits électoraux, phénomène de monnayage par quelques éléments de la police nationale Congolaise commis à la sécurisation des sites d'identification d'enrôlement. L'Acaj demande à la Commission Electorale Nationale Indépendante de prendre toutes les dispositions idoines afin de mitiger les obstacles majeurs enregistrés... ", a déclaré Me Georges Kapiamba.

De ce fait, il appelle à une mobilisation générale en vue d'exprimer un accompagnement de la Ceni pour qu'elle, en retour, joue pleinement son rôle et réussisse sans faille, sa mission première, celle d'organiser les élections libres, transparentes et apaisées. En effet, Me Georges insiste sur la véritable dépolitisation de la commission électorale nationale indépendante.

"L'Acaj rappelle aux membres du bureau de la CENI la quintessence du serment qu'ils ont prêté. Il leur impose la responsabilité politique et historique, d'organiser un cycle électorale digne de confiance et différent des cycles antérieurs émaillés de soupçon et de fraude qui doivent, par ailleurs, s'interdire de considérer la CENI comme une arrière courbe force politique et cour sociale ayant endossé les candidatures en raison du fait que la Ceni constitue le socle institutionnel sur lequel le peuple devrait s'appuyer pour jeter son dévolu sur les personnes capables de mettre en œuvre une gouvernance fondée sur la satisfaction de ses besoins existentiels.

A toutes les composantes de la société congolaise, spécialement les gouvernants, qu'en démocratie, toute légitimité émane du suffrage librement exprimé à travers le vote. En conséquence, l'Acaj décourage toute tentative de dévièment de cette évidence circulaire par des combines politiciennes, dont l'objectif ne viserait que la satisfaction des intérêts égoïstes ", a-t-il ajouté.

Toujours dans cette question, l'Acaj exhorte le gouvernement de doter la centrale électorale des moyens financiers et logistiques adéquats en vue de l'amélioration de la qualité de ses services. Me Georges Kapiamba a aussi, dans son allocution, évoqué d'autres points saillants notamment, le social de congolais, la question sécuritaire qui prévaut dans la partie Est de la République, la restructuration du cabinet du chef de l'Etat et tant d'autres. S'agissant du social des congolais, le président de l'Acaj invite le gouvernement dit "de warriors" à renverser la tendance au vu de la situation actuelle et à respecter ses promesses à l'égard de la population. Que les ressources qui sont mobilisées suivant le budget annuel servent véritablement à l'amélioration du panier de la ménagère en RD. Congo.

S'agissant de la restructuration du cabinet du Président de la République, Chef de l'Etat, Me Georges Kapiamba salue la décision. Aux heureux élus, il exhorte d'exercer leur mandat conformément aux prérogatives qui leurs sont assignées dans l'ordonnance n°09/003 du 30 janvier 2009, portant organisation et fonctionnement du cabinet du Président de la République telle que modifiée à ce jour.

La question de la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics n'est pas passée inaperçue. En effet, l'Acaj salue le travail qu'abat l'inspection générale des finances et ses pairs. Pour la situation du droit de l'homme en RD. Congo, Me Georges Kapiamba a peint un tableau quasi sombre, dominé par la résurgence des discours tribaux et séparatistes, le manque de solidarité et de la dignité, et aussi le non-respect aux vies privées de gens, à travers, notamment les réseaux sociaux.

Réagissant, en effet, aux propos de la société civile, le gouvernement de la République, à travers le ministre des droits humains, a réitéré sa volonté, celle de toujours d'être à la hauteur de ses responsabilités. En outre, le ministre Albert Puela a salué la ferme détermination du Chef de l'Etat en ce qui concerne le respect des droits humains notamment, avec la promotion de la femme et celle des personnes vivants avec handicap. De son côté, le député national, élu de la FUNA, Nsingi Pululu a, dans son mot, appelé à une prise de conscience et au respect des droits et devoirs vis-à-vis de la République.