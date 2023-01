Algérie: Tourisme saharien - La Saoura, une destination privilégiée

BECHAR — Considérée comme une destination privilégiée des touristes nationaux et étrangers, la région de la Saoura a, ces dernières années, mis à profit ce statut pour favoriser un développement économique et social durable en s'appuyant sur le secteur touristique, créateur de richesse et pourvoyeur d'emplois, ont estimé des professionnels et opérateurs du secteur du tourisme de l'artisanat à Bechar.

Le succès de la destination Saoura est corroboré par les milliers de touristes nationaux qui ont séjourné dans la région, depuis le début de la saison du tourisme saharien, coïncidant notamment avec les vacances scolaires et les fêtes de fin d'année, ont-ils souligné.

Le flux touristique national et international peut avoir un impact financier considérable pour les opérateurs et autres professionnels du tourisme activant dans la Saoura qui possède des atouts touristiques importants, a-t-on ajouté.

"Les potentialités touristiques naturelles de la Saoura ainsi que la générosité de sa population sont à l'origine du succès touristique et de l'engouement que connait cette destination auprès des touristes", a affirmé Mohamed Nador, l'un des doyens des guides touristiques à Taghit.

La région dispose de nombreux sites fabuleux, dont certains non encore exploités, surtout ceux relevant des communes de Lahmar, Boukais et Mougheul et Beni-Ounif, ont indiqué des cadres de la direction du tourisme et de l'artisanat (DTA).

Ces potentialités naturelles constituent un facteur d'attractivité pour l'industrie touristique, a-t-on indiqué, précisant que la DTA s'engage à encourager les opérateurs économiques, publics et privés, à investir dans les différents créneaux économiques, notamment au niveau des zones à vocation touristique, à l'image de Taghit.

De nouvelles structures hôtelières

"Le renforcement des capacités d'accueil à Taghit a contribué à la promotion de la destination Saoura, tout au long de la saison du tourisme saharien", a affirmé son P/APC, Mohamed Chkifi.

Il s'agit, entre autres, d'un nouvel hôtel de 122 chambres totalisant 244 lits, implanté dans la localité de Zaouia El-Fougania, a fait savoir le même responsable, précisant que ce dernier est le fruit d'un investissement privé de plus de 300 millions de DA, venu en renfort à l'hôtel Saoura, qui fait partie du groupe hôtelier public El-Djazair.

L'hôtel Saoura est composé de 57 chambres standard à vocation double, avec deux suites et deux chambres pour personnes à mobilité réduite, ainsi que d'autres établissements d'hébergement privés répondant aux standards nationaux en matière hôtelière et la soixantaine d'opérateurs touristiques relevant de la formule touristique "Tourisme Chez l'habitant", figure parmi les activités touristique rentables, a-t-il expliqué.

"Depuis le début de la saison du tourisme saharien, qui s'étale du mois d'octobre à avril, nous avons enregistré le séjour dans nos structures d'accueil des touristes nationaux ainsi que d'autres étrangers de différentes nationalités", a fait savoir Mohamed Benamar, responsable local à l'Office national du tourisme (ONAT).

Ces touristes se sont déclarés satisfaits de leurs séjours dans la Saoura et des prestations fournies par l'ONAT au niveau de nos structures d'accueil, à savoir les villages touristiques de Taghit (Bechar) et Touzdit (Beni-Abbes), estime M. Benamar.

Les visiteurs de la Saoura peuvent profiter de diverses activités, dont des circuits à dos de dromadaires, des visites guidées au vieux ksar de Bechar, classé au registre du patrimoine culturel national, la palmeraie luxuriante millénaire située sur les rives de l'oued Zousfana, au site des gravures rupestres de Berrebi. En outre, ils peuvent s'adonner à la pratique du ski sur sable sur les vastes et longues dunes de l'Erg occidental.