Maroc: Prétextant la défense de la liberté d'expression, le PE prêche le vrai pour défendre le faux (universitaire)

El Jadida — Prétextant la défense du droit fondamental à la liberté d'expression, initiative somme toute louable si elle émane d'une bonne foi, l'instance européenne prêche le vrai pour défendre le faux, un faux fort intéressé, a affirmé le professeur universitaire et écrivain, Dr. Said Laqabi.

Dans une déclaration à la MAP, le professeur universitaire et écrivain a souligné que "le vote tendancieux du Parlement européen à l'encontre du Maroc est à jauger au diapason de la situation géopolitique internationale et ses différentes variantes hic et nunc".

Dans ce sens, il a pointé du doigt la mauvaise foi européenne, notant que "le Vieux continent n'a guère vu d'un bon œil cette franche et inéluctable dynamique d'émancipation du Royaume tous azimuts".

A cet égard, Dr. Laqabi a rappelé que "n'importe quel visiteur aux métropoles ouest-africaines ne pourra pas ignorer la forte implantation des enseignes marocaines dans tous les secteurs d'activités économiques".

Selon le professeur Laqabi, le Royaume ne stagne pas et avance en apprenant de ses erreurs et en rectifiant le tir tenant compte de ses valeurs, de son background historique et de sa superbe diversité, déplorant qu'à mille lieues de tendre une main amicale, accompagnatrice, une certaine Europe y voit une aubaine pour freiner le pays et ternir entre autres son image de marque surtout après le Mondial du Qatar.

Et d'estimer que, "cette Europe des caciques et des cadors suprémaciste, tente de se défendre au regard à son recul, à l'image de cette nouvelle classe politique franchouillard, un peu partout en Afrique subsaharienne".

"Cela aura d'une part le mérite de nous pincer pour que nous ouvrions les yeux sur certaines réalités et d'autre part de nous motiver pour aller de l'avant ne comptant que sur nous-mêmes et nos vrais amis", a fait savoir le professeur Laqabi.