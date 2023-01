Maroc: La régionalisation avancée et les défis du développement territorial intégré au centre d'un forum à Dakhla

Dakhla — Les participants à un Forum régional thématique organisé par la Chambre des Conseillers ont débattu, jeudi à Dakhla, "la régionalisation avancée et les défis du développement territorial intégré : la région de Dakhla-Oued Eddahab comme modèle".

Les intervenants ont souligné, lors de cette conférence organisée en partenariat avec la région de Dakhla-Oued Eddahab, que la réussite du chantier de la régionalisation avancée et sa contribution au soutien des fondements du développement intégré des domaines territoriaux, restent tributaires de l'appui et du renforcement des pouvoirs des services déconcentrés au niveau régional.

Dans une allocution à cette occasion, le vice-Président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Moulay Boutal Lambarki, a indiqué que le chantier de la régionalisation avancée se veut un mécanisme efficace de renforcement de la démocratie locale, et que la liberté des choix économiques, sociaux et de développement de la population locale ne peut être véritablement efficiente qu'à travers le soutien et le renforcement des pouvoirs des services décentralisés.

"Adopter une véritable politique de décentralisation administrative et doter les services décentralisés de larges compétences et pouvoirs, notamment dans leurs relations avec les régions", a-t-il poursuivi, "est une nécessité urgente pour réussir le chantier de la régionalisation avancée", étant donné que ce chantier nécessite aujourd'hui la présence d'interlocuteurs dans les services de l'État capables de prendre des décisions au niveau requis.

Il a noté que donner aux conseils régionaux les pouvoirs nécessaires pour gérer les affaires régionales est d'une importance extrême, étant donné que la profondeur sociale dont l'expérience régionale a besoin aujourd'hui réside dans l'approfondissement du sens de la communauté régionale puisqu'il contribue directement à la gestion des affaires régionales, et cela ne pourra se faire qu'en donnant aux Conseils régionaux un pouvoir exécutif à ce niveau.

Pour sa part, le Directeur régional de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) à Dakhla, El Mostafa Erquizi, a souligné que la mise en œuvre effective des différents contenus de la régionalisation avancée dans le Royaume reste tributaire de l'existence d'une politique régionale claire et réalisable dans les différents domaines, conformément à une politique publique fondée sur la dimension régionale et une économie efficace et forte visant à créer la croissance et des opportunités d'emploi, à réaliser la justice sociale et à accroître l'efficacité des politiques, programmes et projets au niveau régional.

A travers la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement, l'importance de la régionalisation avancée émerge comme un cadre territorial pour réaliser le développement et un mécanisme pour soutenir la décentralisation et la démocratie locale, réaliser l'équilibre spatial et améliorer l'attractivité et la compétitivité du domaine territorial, a ajouté M. Erquizi.

Il a noté que la consolidation du système de la régionalisation avancée permettrait d'établir de bonnes relations entre l'administration et le citoyen, fondées sur la proximité, l'écoute, la transparence, la qualité et la rapidité de réalisation, considérant que la voie future du développement au Maroc est profondément liée à l'efficacité des projets régionaux structurants, la profondeur des réformes structurelles et l'importance des investissements nationaux et étrangers que seront assurés par l'État, les collectivités territoriales et les entreprises nationales.

De son côté, le directeur du Centre régional d'investissement de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Mounir Houari, a indiqué que la régionalisation avancée est un chantier essentiel pour la réussite et la stimulation de l'investissement au niveau régional, ainsi que la simplification des procédures, la commercialisation de l'offre territoriale régionale, et l'augmentation de l'attractivité de la région auprès des investisseurs marocains et étrangers.

Il a souligné que les administrations et services déconcentrés constituent un facteur clé de la réussite du chantier de la régionalisation avancée, mais qu'ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés et de contraintes, au premier rang desquelles le déficit constaté en termes de ressources humaines et techniques, qui les empêche de remplir les rôles et les tâches qui leur sont assignés.

M. Houari a relevé, dans ce sillage, que le renforcement des différents services et des administrations régionales avec des ressources humaines suffisantes est une mesure nécessaire pour suivre le rythme des programmes et projets régionaux et assurer leur mise en œuvre, et donc réussir le chantier de la régionalisation avancée.

A cette occasion, le directeur régional de la Culture à Dakhla-Oued Eddahab, El Mamoune El Boukhari, a fait une présentation dans laquelle il a abordé les affaires culturelles locales de toutes sortes, et a également passé en revue une série d'événements et de manifestations ayant marqué la scène artistique et culturelle au niveau de la région.

Au cours de cette présentation, M. El Boukhari a noté que la Direction régionale de la Culture œuvre, à travers ses infrastructures et ses activités culturelles multiformes, ainsi qu'à travers la caravane mobile de lecture, à diffuser et valoriser l'offre culturelle.

Pour sa part, le président du Centre régional de documentation, d'animation et de production pédagogiques, Khaled Labkiri, a fait une présentation intitulée "L'école et l'éducation, un levier décisif de l'intégration culturelle", dans laquelle il a traité du rôle des établissements éducatifs dans l'éducation des enfants et leur intégration sociale et culturelle, en favorisant leur ouverture sur leur environnement et leur domaine territorial.

Cette conférence, la troisième du genre, s'inscrit dans le cadre des travaux préparatoires de la 5ème édition du Forum parlementaire annuel des régions, prévu cette année.