Algérie/Ghana: CHAN-2022 (1/4 de finales) - "Il faut être fort pour battre le Ghana"

ORAN — La sélection du Niger devra "être forte" pour passer l'écueil de son homologue ghanéenne, samedi (20h00) au stade "Miloud Hadefi" d'Oran, lors du dernier quart de finale du championnat d'Afrique des nations (CHAN) des locaux qui se tient en Algérie, a indiqué vendredi l'entraineur nigérien, Harouna Doula.

"Il faut être fort pour espérer battre le Ghana qui est une très bonne équipe qu'on connait assez bien pour l'avoir affronté à plusieurs reprises. On a un style de jeu plus ou moins semblable", a déclaré le coach nigérien lors de la conférence de presse d'usage animée au niveau de la salle de conférences du stade Miloud Hadefi.

Ayant créé la surprise en battant le Cameroun (1-0), mardi passé lors de la dernière journée du groupe E, la formation de "Mena" espère poursuivre sur cette même dynamique, a souhaité son coach.

"Le fait d'avoir battu le Cameroun nous a mis davantage en confiance. Nous avons déjà atteint ce stade de la compétition lors du CHAN-2011 et on espère faire mieux cette fois-ci. Comme on a gagné contre le Cameroun, on peut rééditer le même exploit face au Ghana. Personnellement, j'y crois énormément", a ajouté le patron technique du Niger.

Pour ce faire, le même technicien a dit qu'il comptait miser sur les cartes de son équipe pour venir à bout des Ghanéens qu'il a qualifié de "Brésil de l'Afrique", faisant allusion à leur football technique et plaisant.

"Malgré cela, nous allons trouver l'astuce pour les contrer. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes déterminés à aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous avons une génération de jeunes joueurs qui avides de réaliser quelque chose", a-t-il insisté.

Affirmant avoir axé son travail sur la récupération, vu que son équipe vient de livrer deux rencontres dans la phase de poules en l'espace de quatre jours, Harouna Doula a souhaité que ses protégés soient "au top de leur forme" dans ce match pour valider leur billet pour les demi-finales.

"Je suis persuadé que si mes joueurs seraient au top de leur forme, ils parviendront à faire douter l'adversaire et le déstabiliser. Une chose est sûre: on va jouer à fond nos chances", a-t-il conclu.

Présent à cette conférence de presse, le joueur du Niger, Moussa Benyamine a affiché le même optimisme de son entraineur, affirmant que ce "CHAN'" est une "aubaine pour nous les joueurs de montrer la vraie valeur du football nigérien".

"Je sais que beaucoup nous sous estiment, comme ce fut le cas avant notre match contre le Cameroun. Cela représente pour nous les joueurs une source de motivation supplémentaire pour montrer ce dont nous sommes capables", a-t-il lancé.

Et d'enchainer: "nous allons nous lâcher sur le terrain, en donnant tout. Certes, le Ghana a une bonne équipe, mais cela ne nous fait nullement peur. On va essayer de les bien contenir pour les battre". Lors du premier tour, le Niger a terminé leader de son groupe E, alors que le Ghana s'était classée à la deuxième place du groupe C.