Cote d'Ivoire: Collaboration entre le monde scientifique et les médias - Prof Kouadio Kouamé de l'institut pasteur de côte d'ivoire (ipci) obtient un prix spécial

Les lauréats de la première édition du " Prix MSD du meilleur journaliste scientifique pour la promotion de la santé " ont été dévoilés ce mercredi 25 janvier 2023 par un jury. Cette distinction vient également célébrer la collaboration entre le monde scientifique et celui des médias dont le point commun est la recherche de la vérité.

Sur 23 candidatures enregistrées, 15 nominés ont été retenus. La journaliste Marthe Akissi de radio Côte d'Ivoire a obtenu le Super Prix du meilleur journaliste scientifique pour la promotion de la santé. Dans la catégorie radio, elle avait été déclarée 1ère devant Sita Soro, classée deuxième.

Dans la catégorie presse écrite, Fatou Sylla (Fraternité Matin) s'est arrogée le premier prix devançant Joël Dally, arrivé en 2e position. Au niveau de la presse numérique, le journaliste Tanguy Gahé de l'Agence de presse ivoirienne (AIP, publique), a ravi le 1er prix devant Guy Martial Kouassi (2e, Tonus Magazine).

Le premier prix dans la catégorie Télé et Web TV a été décerné à Traoré Tié Médandjé (NCI), lauréat du super Ebony 2018 du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Le deuxième prix est revenu à Sylla Kamongnin (Web Télé AIP).

Huit prix spéciaux et un prix d'honneur de Médias pour la science et le développement (MSD) ont été attribués à des personnalités et à des journalistes pour leurs rôles en matière de journalisme scientifique en Côte d'Ivoire.

Les prix spéciaux ont été décernés à Mme Bintou Sanogo, Théodore Kouadio, Aladjouma Bougoum, prof Kouadio Kouamé, Assouman Kouassi, Régina Koné Diplo, Marcelle Aka (Super Ebony 2020) et l'ONG Breakthrough action and research. Le prix d'honneur a été attribué à Samba Koné, le président de l'Autorité nationale de la presse (ANP, régulateur de la presse écrite et numérique).

Pour Prof Kouadio Kouamé, Maitre de Recherche à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, chef de l'unité éco épidémiologie du département environnement santé, ce prix est l'aboutissement de sa franche collaboration avec les journalistes scientifiques à mettre à leur disposition les vraies informations scientifiques chaque fois qu'il est sollicité. Cette collaboration lui a permis d'être membre du jury pour désigner le meilleur journaliste scientifique pour la promotion de la santé. Il dédie ce prix à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et sa directrice, Prof Mireille Dosso qui ont donné leurs cautions à l'encadrement des journalistes scientifiques dans le domaine médical.

Selon Traoré Mamadou, président de l'Association des journalistes scientifiques de Côte d'Ivoire dénommée " Médias pour la science et le développement (MSD), " c'est un journalisme d'avenir, car il nous permet de comprendre le monde et tous les enjeux qui nous entourent. La science détient la connaissance " et c'est une soupape de sureté pour ouvrir l'intelligence des populations sur des thématiques. A l'avenir le prix sera ouvert à tous les secteurs qui appellent à une implication plus accrue de la science, notamment l'environnement, le changement climatique, le genre, l'agriculture (... ) Tous ces domaines qui ont besoin d'éclairage scientifique ".

