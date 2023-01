Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Janvier 2023

Côte d’Ivoire : Lutte contre la fièvre Typhoïde - Plus de 10 mille enfants seront vaccinés gratuitement

Après le lancement officiel de la campagne de vaccination gratuite de 10.000 enfants âgés de 6 à 15 ans contre la fièvre typhoïde dans la région des Grands Ponts, les équipes de la Fondation Children Of Africa ont investi le terrain, le vendredi 27 janvier 2023. Pour cette première journée, ce sont les localités de Toupah et Petit Badien situés respectivement à 20 km et à 50 km de Dabou qui ont accueilli les équipes de la Fondation et les médecins de l’Institut National d’Hygiène Publique (Inhp). C’est par l’étape de Toupah que la caravane a débuté. Dans cette localité, ce sont 700 enfants qui ont été vaccinés et déparasités gratuitement par les équipes de la Fondation Children Of Africa. (Source : Presse locale)

Sénégal : Financement des projets - 1600 milliards de la Bid reçus par Dakar

Le groupe de la Banque islamique de développement (Bid) a pris un nouvel engagement de 1 629,1 milliards Cfa à l’intention du Sénégal pour la période 2023-2027.Le Sénégal conforte sa place de première pays partenaire de la Banque islamique de développement (Bid) en Afrique subsaharienne. L’institution financière basée à Djeddah en Arabie Saoudite va allouer une enveloppe de près de 1 700 milliards CFA à Dakar dans le cadre de la nouvelle Stratégie de Partenariat des pays membres. La cérémonie de signature de ce protocole d’accord a eu lieu ce vendredi à Diamniadio entre le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Mme Oulimata Sarr, et le président du groupe de la Bid, Muhammad Sulaiman Al Jasser. (Source : Apa)

Niger : Situation sécuritaire- Reconduction de l’Etat d’urgence à Diffa, Tillabéri et Tahoua

Réuni en conseil des ministres, le jeudi 26 janvier 2023, le Gouvernement du Niger a décidé de la reconduction de l’état d’urgence dans l’ensemble de la Région de Diffa (extrême sud-est) et plusieurs localités des Régions de Tillabéri (extrême Ouest) et Tahoua (Centre-Nord) en proie au terrorisme armé. L’Exécutif a, en effet, adopté trois projets d’ordonnance portant prorogation de l’état d’urgence dans ces Régions.Le premier concerne la Région de Diffa dans son ensemble et certains départements des régions de Tahoua (départements de Tassara et de Tillia) et de Tillabéri (départements de Ouallam, d’Ayérou, de Bankilaré, d’Abala, de Banibangou, de Say, de Torodi, de Téra, de Tillabéri et de Gothèye).

(Source : aniamey.com)

Burkina Faso : Lutte contre l’insécurité - Un ministre Délégué échange avec les Unités d’Interventions de la Police nationale

Le ministre délégué, chargé de la sécurité, le commissaire principal de police, Mahamadou Sana, accompagné du Directeur général adjoint de la police nationale, le contrôleur général de police, Thierry Tuina, a échangé ce vendredi 27 janvier 2023, à Ouagadougou, avec des Unités de la Police nationale, regroupées au camp de la compagnie républicaine de sécurité (Crs), pour l’occasion. Dans ce contexte d’insécurité grandissant, le ministre délégué Sana a félicité toutes ces entités de la Police nationale pour la cohésion, la confiance et le professionnalisme dont ils font preuve sur le terrain pour assurer la quiétude des populations, en ces périodes. (Source : Burkina 24)

Rdc: Conflits armées- 2 colonels et 3 soldats tuées par des miliciens

Selon Hespress FR, cinq soldats de l’armée congolaise, dont deux colonels, ont été tués par des miliciens vendredi, dans la province de l’Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (Rdc), a-t-on appris de source militaire. « Le convoi de nos militaires en mission de service à Djugu (ville à 75 km au nord de Bunia, la capitale provinciale) est tombé dans une embuscade des miliciens Codeco vers Pitso, sur la route nationale 27. Nous avons un bilan de cinq morts », a déclaré à l’Afp le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l’armée en Ituri.La Codeco (Coopérative pour le développement du Congo) est une milice de plusieurs milliers d’hommes qui revendique protéger la tribu Lendu face à la tribu Hema et l’armée nationale en Ituri.

Maroc : Développement des échanges en Afrique- Le Maroc pour l’opérationnalisation effective de la Zlecaf

Le Maroc a plaidé devant le Comité des Représentants Permanents de l'Union africaine (Corep) qui poursuit à Addis-Abeba les travaux de sa session préparatoire au prochain Sommet de l'Union, pour l'opérationnalisation effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) comme étant une étape cruciale vers la réalisation de l'intégration régionale du continent. L'Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume auprès de l'Ua et la Céa-Onu, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors d'une réunion du Sous-comité du Corep sur les questions économiques et commerciales, tenue sous la présidence du Maroc, a souligné que l'opérationnalisation de la Zlecaf constitue une étape cruciale vers la réalisation de l'intégration régionale du continent, insistant sur la nécessité de s'appuyer sur les stratégies et les projets pertinents de l'UA afin d'accélérer ce processus. (Source : Apa)

Centrafrique : Insécurité- La Coalition des patriotes pour le changement revendique une série d’attaques

Selon plusieurs sources, la Coalition des patriotes pour le changement aurait mené au moins quatre attaques, dans l’Ouest près du Cameroun et dans le Nord-Est, près du Tchad. Des assauts contre les forces armées centrafricaines (Faca) et les paramilitaires russes du groupe Wagner. Le mouvement armé pourrait profiter d’une période plus favorable pour être plus actif. « La période pluvieuse entrave nos mouvements. Mais en saison sèche, nous circulons librement », explique Aboubacar Sidik, porte-parole de la Cpc. Une bonne source parle d'une troisième opération à la frontière camerounaise le 23 janvier, dans le village de Besson, où se trouve une base. Un militaire aurait été tué et des civils blessés. (Source : Rfi)

Gabon : Drame- Un enseignant tué par un éléphant à Mekambo

Le nommé André Ikouma, enseignant et surveillant général à l’école publique d’Ilahounene, à environ 57 km de Mekambo, dans le département de la Zadie, a été retrouvé mort le 25 janvier par un éléphant. Le site de l'Agence gabonaise de presse rapporte dans un article que, " le défunt aurait été retrouvé déchiqueté par un éléphant, dans son sommeil alors qu’il effectuait seul une partie de chasse dans la forêt. Le corps a été retrouvé déchiqueté, la tête par-ci, les jambes par-là », selon une source fiable. Les circonstances de ce nouveau drame dans la province de l’Ogooué-Ivindo n’ont pu être déterminées selon des sources sécuritaires. (Source : Journal du Gabon)