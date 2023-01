Sud-Soudan: Le "voyage œcuménique" du Pape François ouvrira les chemins de la paix

Juba — Au Sud-Soudan (pays qui se prépare à recevoir la visite œcuménique du Pape François avec l'Archevêque de Canterbury Justin Welby, Primat de la Communion anglicane, et le Pasteur Iain Greenshields, Modérateur de l'Assemblée générale de l'Eglise d'Ecosse), l'appartenance à différentes communautés de foi représente objectivement un facteur d'unification du tissu et de la vie sociale, dans un contexte dévasté et brisé par des décennies de guerres civiles. Souvent, cette appartenance a également joué un rôle dans la réduction des distances et des oppositions ethniques qui alimentent les conflits. C'est pourquoi, au fil des ans, les leaders des différentes communautés religieuses se sont impliqués dans des tentatives d'initier des négociations de paix.

C'est sur ce terrain que se déplace et se greffe le "voyage œcuménique" envisagé par le Pape François, l'archevêque Welby et le pasteur Greenshields, comme un signe et une occasion de faire émerger et de soutenir le désir de paix et de bien qui habite le cœur de multitudes qui paient le prix de conflits insensés sur leur peau depuis des décennies.

Il est intéressant de prendre en compte le parcours historique qui voit aujourd'hui diverses Églises et communautés ecclésiales renvoyer aux archives les vieilles rivalités confessionnelles et travailler côte à côte pour tenter d'éteindre les conflits et soutenir la construction d'une coexistence civile pacifique orientée vers le bien commun.

"L'annonce chrétienne, rappelle le père Christopher Hartley, missionnaire espagnol du diocèse de Tolède, aujourd'hui à Nandi, diocèse de Tombura-Yambio, était déjà arrivée dans l'actuelle région du Sud-Soudan au VIe siècle. Les véritables initiatives d'évangélisation dans l'ensemble du Soudan à l'époque moderne ont commencé au XIXe siècle, pendant la période de l'Empire britannique, avec les missionnaires comboniens arrivés de Vérone et les missionnaires de la Mill Hill Society. Dans de nombreuses régions aujourd'hui incluses dans le Sud-Soudan, l'activité et la présence missionnaires ont acquis une pertinence et une continuité à partir des années 1970. Bien qu'il existe encore une composante de syncrétisme avec des éléments des religions traditionnelles, la foi d'une grande partie de la population chrétienne est admirable et émouvante".

Environ 6,2 millions de Sud-Soudanais (correspondant à 37,2% de la population nationale de plus de 16 millions) sont catholiques. "Sainte Joséphine Bakhita, la première religieuse combonienne africaine née vers 1845 dans les Monts Nuba, dans l'actuel Sud-Soudan, et Saint Daniel Comboni sont les deux grands martyrs vénérés par les Sud-Soudanais, ici aussi dans le diocèse de Tombura Yambio. Le travail des missionnaires comboniens au Sud-Soudan n'a subi aucun détour, malgré leur expulsion le 6 mars 1964 et la guerre de 1983", ajoute le père Christopher. "La foi catholique est arrivée pour la première fois avec les missionnaires comboniens à Mupoi, près de Tombura, en 1912. La paroisse de Nandi est la troisième du diocèse et a été établie en 1947, également par les missionnaires comboniens. Mais dans de nombreuses régions du pays, le christianisme n'est arrivé qu'il y a quelques décennies. Il y a des endroits où les missionnaires annoncent Jésus-Christ pour la première fois. Les vocations sacerdotales et religieuses ne manquent pas, il y a de nombreux candidats dans les séminaires du pays, même si parfois la formation est très précaire". Il n'y a que le Grand Séminaire Saint Paul dans l'archidiocèse de la capitale Juba, et la plupart des diocèses ont plusieurs petits séminaires. En conséquence, la plupart des étudiants du Sud-Soudan vont étudier la théologie entre Juba, Nairobi et Kinshasa.

C'est précisément l'éducation qui est au centre des préoccupations et des initiatives de l'Église catholique locale. La plupart des mineurs du Sud-Soudan grandissent et sont éduqués dans des établissements scolaires catholiques. "À Tombura, par exemple, il y a plus d'écoles catholiques que d'écoles publiques".

Les premiers missionnaires comboniens sont arrivés au Soudan en 1842. Ils ont construit des écoles et des hôpitaux pour servir la population locale, encore liée aux croyances et pratiques religieuses traditionnelles. "Grâce aux missionnaires, la plupart des habitants ont abandonné leur religion traditionnelle et sont devenus catholiques".

En 2005, l'accord de paix global (CPA) entre les régions du sud et le gouvernement de Khartoum a ouvert la voie à l'indépendance du Sud-Soudan, scellée en 2011. Depuis que le pays s'est séparé du Soudan, la plupart des catholiques qui étaient concentrés à Juba et dans les environs ont choisi de rester au Sud-Soudan.

Anglicans et réformés

D'autres Églises et communautés ecclésiales non catholiques sont arrivées au Soudan à partir de 1899. Les anglicans, par l'intermédiaire de la Church Missionary Society, ont déjà administré le baptême à des dizaines de milliers d'habitants au cours des premières années de leur présence dans la région par la prédication et le travail missionnaire. Actuellement, l'Église épiscopale du Soudan, qui fait partie de la Communion anglicane, est numériquement la deuxième plus grande Église au Soudan et au Sud-Soudan, après l'Église catholique.

L'Église presbytérienne unie, qui fait partie de la Communion mondiale des Églises réformées, a commencé son travail au Soudan en 1900. Puis, au cours du XXe siècle, des missionnaires de nombreuses autres communautés ecclésiastiques réformées et évangéliques, telles que l'Église soudanaise du Christ, ont atteint le pays, concentrant leurs activités dans le sud.

Parmi les autres communautés religieuses du Sud-Soudan, les musulmans sont une minorité. Beaucoup d'entre eux vivaient dans le pays avant son indépendance du Soudan en 2011.

La religion traditionnelle africaine basée sur des croyances animistes, qui diffèrent d'une tribu à l'autre et d'une communauté à l'autre, continue d'être suivie par une grande partie de la population.

Faim, insécurité alimentaire et instabilité politique

"Bien que certaines données semblent indiquer des processus de redressement et de maturation dans ce jeune pays, poursuit le père Christopher, la situation générale reste alarmante. Plus de la moitié de la population est menacée par la faim et vit dans une insécurité alimentaire totale. Environ deux millions d'enfants souffrent de malnutrition".

L'instabilité politique, économique et sociale que connaît le Sud-Soudan est principalement due au long conflit entre le président Salva Kiir, de l'ethnie Dinka, et son adjoint Riek Machar, de l'ethnie Nuer. Les deux ennemis mortels se sont rendus au Vatican en 2019 et le pape François leur a embrassé les pieds en les suppliant de faire la paix. Bien qu'au Sud-Soudan, seuls 4 à 5 % de la population aient l'électricité et que l'accès à l'eau soit presque inexistant, le pays est très riche en ressources naturelles, notamment en or, en diamants et en pétrole. Les ressources qui ont été rendues indisponibles en raison de l'insécurité et de l'instabilité politique et sociale".

Avant même la naissance du Sud-Soudan en tant qu'État indépendant, le revers de la vie du Soudan dans son ensemble est survenu avec le conflit au Darfour, une région située à l'ouest du pays. Déclenché officiellement en 2003 et déclaré terminé en 2009, le conflit a fait au moins 400 000 morts et environ deux millions de déplacés. Malgré un accord de paix signé en Éthiopie en 2018 et jamais respecté, de fortes tensions ethniques demeurent à ce jour.

Au Soudan du Sud, les combats entre milices rivales ont repris depuis août 2022. Les élections dans le pays, qui ont été reportées à plusieurs reprises, sont prévues pour la fin de l'année 2024.

Né en 2011 entre deux guerres civiles atroces, le Soudan du Sud a accédé à l'indépendance après près de 30 ans de guerre, la capitale est devenue Juba où l'on compte actuellement au moins 50 groupes ethniques. Les femmes ont en moyenne 5/6 enfants et l'espérance de vie n'atteint pas 60 ans.