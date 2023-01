Afrique: Gouvernance africaine - Les Seychelles se classent au 2e rang de l'indice Mo Ibrahim

Les Seychelles ont été classées deuxième dans la catégorie Gouvernance globale du nouvel indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine pour 2022.

La nation insulaire de l'Océan Indien occidental a marqué 73,4 sur 100 points possibles dans la catégorie et est arrivée derrière Maurice avec 74,9 sur 100. À l'autre extrémité du classement, à la dernière place, se trouvent l'Érythrée et le Soudan du Sud.

Les Seychelles ont obtenu les notes les plus élevées dans la catégorie Développement humain avec 78,0 points et les plus basses dans la catégorie Fondations pour les opportunités économiques avec 61,8.

Selon l'indice, au cours de la dernière décennie (2012-2021), les progrès de la gouvernance sont menacés et la gouvernance globale en Afrique a stagné depuis 2019.

"Les améliorations du développement humain et des fondements économiques sont sapées par une situation sécuritaire de plus en plus périlleuse et un recul démocratique généralisé - alors que le continent lutte pour gérer les impacts combinés des défis mondiaux non africains tels que la pandémie de COVID-19 et la crise climatique ", a déclaré le rapport de l'Indice Mo Ibrahim.

Il a ajouté que tous ces défis préexistants sont aggravés par les effets de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022.

"Avec 2023 étant à mi-chemin de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et le premier jalon décennal de l'Agenda 2063, il est urgent d'agir pour lutter contre le recul démocratique et l'insécurité croissante afin d'éviter d'inverser plusieurs années de progrès en matière de gouvernance", a averti le rapport.

Le rapport indiquait que " les gouvernements doivent se concentrer sur la promotion d'institutions solides et d'un bon leadership, car cela sera essentiel non seulement pour surmonter ces crises, mais aussi pour surmonter les défis qui nous attendent. [...]. Il est maintenant temps de renforcer notre engagement envers une bonne gouvernance. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de perdre - une grande partie de ce pour quoi nous nous sommes battus si durement.

Néanmoins, le rapport concède qu'il y a eu une amélioration de la gouvernance de 2012 à 2021 avec une augmentation de 1,1 point.

La catégorie dans laquelle le continent a enregistré le plus de progrès est le développement humain avec 51,5 sur 100, soit une amélioration de 3,5 %. Des progrès sont également notés dans la catégorie Fondements des opportunités économiques avec 48,3 sur 100, soit une amélioration de 3 %.

L'indice Mo Ibrahim est l'évaluation la plus complète de la performance de la gouvernance dans 54 pays africains intégrant un champ de gouvernance élargi, y compris l'environnement et l'égalité ; des indicateurs renforcés, et une section entièrement dédiée aux Voix des Citoyens d'Afrique.

La Fondation Mo Ibrahim a été créée en 2006 en mettant l'accent sur l'importance cruciale du leadership politique et de la gouvernance publique en Afrique. En fournissant des outils pour soutenir les progrès en matière de leadership et de gouvernance, la fondation vise à promouvoir un changement significatif sur le continent.