Afrique du Nord: Commission franco-algérienne sur la colonisation et la guerre d'Algérie - La France a nommé à son tour ses experts

Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune l'avaient annoncé en août dernier : une commission mixte d'historiens appelée à travailler sur la colonisation française et la guerre d'Algérie allait voir le jour. Après des mois de discussions, c'est désormais chose faite. Cinq historiens français viennent d'être nommés pour y participer. Ils devront travailler de concert avec cinq historiens algériens, nommés eux en novembre par Alger.

C'est Benjamin Stora qui co-présidera cette commission mixte aux côtés de Mohamed Lahcen Zeghidi, l'ancien directeur du Musée national du Moudjahid. Aux côtés de Benjamin Stora, Tramor Quémeneur, spécialiste de la guerre d'Algérie, occupera la fonction de secrétaire général. Également nommés : Jacques Frémeaux qui a travaillé sur la conquête française de l'Algérie par la France, Jean-Jacques Jordi qui a lui écrit sur les Européens d'Algérie et Florence Hudowicz, conservatrice en chef du patrimoine et co-commissaire de l'exposition sur l'émir Abdelkader au Mucem de Marseille au printemps 2022.

Tous seront appelés à travailler de concert avec les cinq historiens algériens nommés en novembre par Alger : Mohamed El Korso, Idir Hachi, Abdelaziz Fillali, Mohamed Lahcen Zighidi donc et Djamel Yahiaoui. Selon la déclaration signée en août dernier par les présidents Macron et Tebboune, le travail scientifique mené par la commission aura vocation à aborder " toutes les questions y compris celles concernant l'ouverture et la restitution des archives, des biens et des restes mortuaires des résistants algériens, ainsi que celles des essais nucléaires et des disparus, dans le respect de toutes les mémoires ". Le défi paraît immense tant le sujet est sensible.

La question est déjà de savoir si les historiens des deux pays parviendront réellement à travailler ensemble. D'un point de vue logistique, c'est encore le grand flou. Aucun calendrier n'a été arrêté. Le budget de fonctionnement de la commission n'a pas non plus été communiqué. Et pour ne rien arranger, le contexte s'est tendu ces dernières semaines en Algérie. Alors que le pouvoir s'en prend toujours plus durement aux médias et aux défenseurs des droits de l'homme, Benjamin Stora, auteur d'un rapport sur la colonisation en Algérie et la guerre d'indépendance, a été la cible le mois dernier d'attaques antisémites diffusés par un site nationaliste...