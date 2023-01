Afrique: [CHAN 2022] Sénégal-Mauritanie (1-0) - Les " Lions " s'offrent le derby et le ticket en demi-finale

L'équipe nationale locale du Sénégal a mis fin, hier, à la série d'invincibilité de 15 matches de son homologue de la Mauritanie, au terme d'une rencontre irrespirable jusqu'au bout. Mamadou Lamine Camara a inscrit l'unique but de la partie, sur pénalty à la 34ème minute, qui permet aux " Lions " locaux de se qualifier pour les demi-finales.

" Jamais deux sans trois ". Cette ritournelle du percussionniste du Super Étoile, Mbaye Diéye Faye, a forcément résonné dans la tête des supporters sénégalais au moment où Mamadou Lamine Camara s'élançait pour exécuter son pénalty. Mais le maître à jouer de l'équipe du Sénégal, conscient de l'importance de ce coup de pied arrêté pour la suite de leur parcours dans ce Chan, n'a pas tremblé. Pour sa deuxième tentative dans ce tournoi, -le troisième des " Lions " locaux- il a battu Namori Diaw d'une frappe sèche dans le petit filet à la 34ème minute de jeu. Mais quelques instants plus tôt, c'était plutôt le feu dans le camp sénégalais, avec un superbe Hemeya Tanjy pour mener les offensives des " Mourabitounes ".

En effet, ce match prenait d'entrée une tournure inattendue avec des Mauritaniens à la manœuvre et entreprenants face à des " Lions " résolus à subir. Grâce à leur domination, les hommes d'Amir Abdou parvenaient à obtenir des coups de pied arrêtés et se montraient dangereux de la tête. Mais Pape Mamadou Sy face à Nouh El Abd et Cheikh Tidiane Sidibé face à Demini Saleck sauvaient les meubles sur la ligne. En face, malgré une faible possession, l'équipe sénégalaise parvenait à se montrer extrêmement menaçante sur sa première occasion mais Papa Amadou Diallo ratait une offrande de Malick Mbaye en expédiant au-dessus sa reprise au point de penalty. Froids de réalisme, les hommes de Pape Thiaw profitaient ensuite d'un corner pour obtenir un penalty, après recours à la Var, en raison d'un ceinturage de Mohamedhen Beibou sur Moussa Ndiaye (31'). Mamadou Lamine Camara s'en charge et permet aux siens de rentrer aux vestiaires avec ce léger avantage (1-0, 34').

Au retour des vestiaires, l'équipe de la Mauritanie se montre encore plus menaçante comme sur la tête contrée de Mamadou Sy et surtout sur deux nouvelles opportunités pour Tanjy, qui ne parvenait pas à accrocher le cadre. Malgré deux actions litigieuses dans la surface et une sortie en catastrophe du gardien Pape Mamadou Sy, le Sénégal résistait tant bien que mal et validait son billet pour les demi-finales où il affrontera, mardi, le vainqueur de Madagascar-Mozambique, prévu ce samedi.

LE MOT DES ENTRAÎNEURS

PAPE BOUNA THIAW, COACH DU SÉNÉGAL : " Nous avons montré du caractère "

" Nous sommes vraiment heureux de passer ce tour. On le voulait ardemment, qu'importe la manière. L'équipe mauritanienne a produit du beau jeu. On a fait le dos rond à un moment, mais à la fin, on ne retient que la victoire qu'on a tout de même méritée. Peut-être que ceux qui ont en tête nos 11 ans d'absence peuvent penser que cette victoire est une surprise. Mais, depuis le début du tournoi, on a montré du caractère. Comme sur ce match également. On a accepté la domination pour ensuite faire mal quand il le faut. La chance, il faut la provoquer. Depuis qu'on est là, on a montré de belles choses. Nous avons bien représenté notre championnat local qui est sous-coté ".

AMIR ABDOU, COACH DE LA MAURITANIE : " Le Sénégal n'a pas été au dessus de nous "

" Nous avons fait une elle prestation. Durant toute la campagne, je peux dire qu'on a montré une belle image du football mauritanien. Malheureusement, on a été trop passif dans les 25 mètres. On a beaucoup manqué de réalisme car on a été bien dans l'animation et la possession. Malheureusement, on a pris un but sur une erreur de marquage. C'est vraiment dommage de sortir de cette manière, car l'adversaire n'était pas au-dessus de notre équipe. Mais on va relever la tête et tirer des enseignements. Je suis fier du parcours de mon équipe ".

ALGÉRIE - CÔTE D'IVOIRE (1-0)

Les " Fennecs " passent au forceps

Comme ils ont dû souffrir, hier, avant de décrocher le premier ticket qualificatif pour les demi-finales de " leur " Chan ! Au stade Nelson Mandela (Baraki) d'Alger, les " Fennecs " de l'Algérie sont passés par toutes les émotions durant la rencontre face aux " Éléphants " de la Côte d'Ivoire, comptant pour les quarts de finale de la compétition. Devant plus de 40.000 supporters, l'équipe algérienne a donc gagné au bout du suspense (1-0) grâce à un nouveau pénalty d'Aymen Mahious dans les arrêts de jeu de la seconde période et après une troisième intervention de la Var, dont deux pour des expulsions de chaque côté.

Ainsi, le pays hôte, première équipe qualifiée en demi-finale, héritera du vainqueur du match entre le Niger et le Ghana en demi-finale. Un cap de plus donc à franchir pour l'Algérie avant de disputer la grande finale sur la magnifique pelouse du stade Nelson Mandela (Baraki) d'Alger.

UN HOMME DANS LE MATCH

Mamadou Lamine Camara, auteur du but sénégalais

Qui d'autre que le petit virtuose de Gf !

Les férus de foot en ont eu plein les yeux ! À Annaba, ils étaient presque tous tombés sous le charme du " Numéro 5 " (comme l'appellent les confrères journalistes algériens). Comme durant tout le tournoi d'ailleurs, Mamadou Lamine Camara nous a encore sorti une masterclass, hier, en quarts de finale contre la Mauritanie (1-0).

Omniprésent sur le terrain, le meneur de jeu des " Lions " locaux du Sénégal a écœuré les " Mourabitounes " avec ses feintes et ses lumineuses passes venues d'ailleurs. Auteur de l'ouverture du score sur pénalty (34'), le virtuose de Génération Foot (Gf) a su montrer la voie à ses partenaires dans cette partie. À la fois dans la récupération du ballon et dans la création du jeu, Mamadou Lamine Camara a ainsi confirmé tout le bien qu'on pouvait attendre de lui sur ce derby ouest-africain. Malgré son petit gabarit, il a su empêcher le génie de la Mauritanie, Hemeya Tanjy du Fc Nouadhibou -désigné homme du match par la Caf- d'être décisif dans ce match.

Constant dans ses performances, il est bien parti pour remporter le trophée du meilleur joueur de ce Chan. Mais pour ce faire, il faudra que Mamadou Lamine Camara nous sorte deux autres prestations Xxl et permette au Sénégal d'inscrire enfin son nom au palmarès du Chan.

ÉCHOS D'ANNABA

Les journalistes algériens en 12ème " Fennecs "

Les journalistes algériens d'Annaba ont exulté, hier, suite à la victoire au forceps (1-0) des " Fennecs " contre les " Éléphants " de Côte d'Ivoire. Dans la salle média du stade du 19 mai 1956, les confrères bônois n'ont pas pu contenir leur joie après le coup de sifflet final de l'arbitre de cette rencontre. Plus d'une quinzaine, ils ont accompagné dans leurs prières le tireur du pénalty victorieux, Aymen Mahious, qui a finalement délivré tout un peuple. En chœur, les hommes de médias algériens ont crié " One, two, three Viva l'Algérie ! " pour célébrer cette précieuse victoire qui les expédie en demi-finale.

La mémoire de Pape Amghar Dieng honorée

Dans la nuit du mardi 24 janvier 2022, le vice-président de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie (Ffrim), Pape Amghar Dieng, a rendu son dernier souffle en Algérie où il était avec les " Mourabitounes " pour les besoins du Chan. C'est pourquoi, à l'heure du coup d'envoi du quart de finale entre le Sénégal et la Mauritanie, disputé au stade du 19 mai 1956 d'Annaba, une minute de silence a été observée en la mémoire du défunt dirigeant. Un moment solennel pour honorer celui qui fut un des artisans de l'essor du football mauritanien.

(Envoyé spécial à Annaba)