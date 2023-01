Burkina Faso: Ouverture du 16e Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO)

Au Burkina Faso, la 16è édition du Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO) a ouvert ses portes ce vendredi 27 janvier, en présence du président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré. " Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations ", c'est le thème de nouvelle édition qui accueille une vingtaine de pays dont le Sénégal, le Bénin, l'Iran, le Pakistan, Madagascar, le Mali ou le Maroc.

Après un report pour raisons de sécurité, des milliers de visiteurs sont attendus à cette 16ème édition. Selon Serge Poda, ministre burkinabè du Commerce, l'artisanat représente de 5 à 30% du produit intérieur brut des pays africains. Et la tenue de ce salon montre que le Burkina Faso est un pays résilient.

" Tant le Burkina que ses pays partenaires ont consenti d'énormes efforts pour que cette 16e édition se tienne dans les meilleures conditions sécuritaires et sanitaires, insiste Serge Poda. Je voudrais, au nom du président de la Transition, adresser mes plus vifs et sincères remerciements à toutes les délégations venues d'Afrique et d'ailleurs. Elles démontrent que le Burkina Faso est bel et bien un pays frère, fréquentable, contrairement à ce que certaines opinions tentent de distiller... "

Parrain de cette édition, Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée de transition, exhorte les artisans africains à plus de créativité, afin d'être compétitif à l'échelle internationale. " En plus d'être un grand pourvoyeur d'emploi, l'artisanat est un secteur qui fait preuve de résilience et soutien les économies, surtout en période de crise, se félicite Ousmane Bougouma. Je souhaite que cette 16e édition du SIAO soit fructueuse et qu'elle offre à chacun d'excellentes opportunités d'affaires ".

La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'absence d'un représentant officiel de la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur.