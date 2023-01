Gabon: "Mes observations à la déclaration de politique générale du Premier ministre"

J'ai lu ici et là beaucoup de jeunes, surtout des jeunes exulter de joie,etc... Ont-ils compris ou simplement entendu le contenu de cette déclaration de politique générale. Je vais ici faire quelques observations. J'ai préféré m'arrêter à la page 10 car à cette allure, j'aurais même pas épuisé cette journée pour démontrer les différentes incohérences de cette déclaration ayant obtenu un vote de confiance à plus de 90%. Je rappelle que le P.A.T c'est 2021-2023, l'heure doit être au bilan et non aux projections.

Conformément à la Constitution, le Premier Ministre a présenté au Parlement sa déclaration de politique générale, laquelle sans surprise, a obtenu la confiance du Parlement à plus de 90% des voix. Il convient dans ce sens de faire quelques observations :

1. De la dextérité du Premier Ministre : Féliciter la dextérité du Premier Ministre, qui au bout de 15 jours, s'est prêté à cet exercice contre 55 jours pour son prédécesseur. Cela pourrait s'expliquer par le fait que le Gouvernement étant le même à plus de 90%, lui-même ayant déjà été Vice-premier Ministre, il n'y avait rien de nouveau à proposer ;

2. Du nombre des membres du Gouvernement : Les Ministres étant nommés sur proposition du Premier Ministre, en s'entourant de 44 ministres contre 37 pour son prédécesseur afin d'accomplir des taches de moins de 30 Ministres en réalité, le nouveau Premier Ministre se dote de plus de moyens humains que son prédécesseur (7 Ministres supplémentaires avec en appui un Vice-président de la République), n'est-ce pas déjà là un aveu d'inefficacité car l'efficacité aurait voulu qu'il dispose du même nombre de Ministre, sinon moins. Sur cette base, il ne pourra jamais être comparé de façon objective avec son prédécesseur du moment où les moyens ne sont pas les mêmes ;

3. De la journée nationale de prière : avant d'y arriver, ne serait pas mieux que le Gouvernement commence par une journée de pardon, de repentance à l'endroit du peuple. Pardon pour avoir par exemple brutalisé les Leaders religieux lors des évènements COVID, pardon pour avoir transformé notre pays en havre homosexuels, pardon pour les détournements massifs sans impunité, pardon pour les crimes rituels sans commanditaires arrêtés depuis leurs débuts, etc...

4. Du point de vue économique : le Premier Ministre se satisfait d'un taux de croissance de 3% en 2022 contre 1,5% en 2021, attribuant cela à la diversification de l'économie. Est-il nécessaire de rappeler au Premier Ministre que l'Economie gabonaise demeure une économie de rente depuis 14 ans toujours tirée par les mêmes secteurs (Pétrole, Manganèse, bois... ) et que cette dernière est désormais sous le contrôle d'un unique opérateur ARISE qui contrôle port, aéroport, route, agriculture et bientôt mines et pétrole. Où se situe la diversification de l'économie ? Ce qui a par contre été diversifié demeure les multiples taxes impactant le pouvoir d'achat du pauvre, mais permettant d'entretenir le train de vie dispendieux des gouvernants ;

5. Plan d'Accélération 2021-2023 (PAT) : " A court terme, malgré les incertitudes macroéconomiques affichées sur le plan international, le Gouvernement reste déterminé à concrétiser les objectifs fixés par le Plan d'Accélération de la Transformation ", ce plan court 2021-2023, comporte 34 projets prioritaires répartis en 3 volets (12 projets prioritaires du Pivot_Economie, 12 projets prioritaires du Pivot_Transverse et 9 projets prioritaires du Pivot_Social), pour lesquels le Parlement a voté près de 10.000 milliards de budget (dont 2.178,319 milliards d'emprunts et 57,369 milliards de dons), quel bilan à quelques mois de la fin du programme P.A.T ou est-ce en ces quelques mois que les 34 projets prioritaires du P.A.T seront réalisés ?

Je ne pense même pas que 30% aient été réalisé malgré des moyens nécessaires à la réalisation de plus de 50% d'entre-eux.

6. En matière de réformes : un accent particulier a été mis sur les réformes, singulièrement celles visant à contenir la masse_salariale. Lorsque ce même gouvernement dont vous étiez Vice-premier Ministre a programmé une augmentation des effectifs des forces de défenses de plus de 10.000 soldats et diminué ceux de la Santé et des affaires sociales de plus de 2000, c'est pour quelle efficacité recherchée ? Vous-mêmes, votre première action a été d'augmenter le nombre de ministres, ce qui sous-entend plus de dépenses de personnel (ministres et leurs cabinets), n'y a-t-il pas contradiction ? S'agissant des réformes sur la corruption, ne serait-il plus pas plus sérieux de donner consigne à vos parlementaires de lever la non divulgation du rapport d'enquête parlementaire sur les fonds covid et laisser la justice faire son travail ? Si le PDG a donné consigne pour voter votre déclaration de politique générale pourquoi pas le faire pour ce rapport d'enquête parlementaires COVID pour être plus cohérent ?

Je préfère vous faire l'économie du reste des 27 pages de ces 37 de déclaration de politique générale, car au moment où je clos mon propos, je ne suis en réalité qu'à la 10ième page de votre déclaration de politique générale en dehors du point sur la journée nationale de prière mentionné à la 31ième page.

Ce dont je suis sûr, c'est que pendant cette période,le Gabon aura les meilleures punchlines du monde venant d'un Premier Ministre, mais rien ne changera d'où la nécessité de passer la main à une autre gouvernance.