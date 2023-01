Ile Maurice: Cimetières inondés - les morts privés d'enterrement

Les cimetières, notamment ceux de Cassis et de Saint-Jean, ont été inondés, hier, en raison des grosses averses. Dans un communiqué émis par la paroisse de Saint-Jean, le public est informé que le cimetière demeurera fermé et n'autorisera aucun enterrement pendant toute la durée de l'avis de pluies torrentielles.

De plus, le communiqué fait ressortir qu'il "est risqué d'entreprendre des fouilles vu le sol boueux et glissant, de même qu'une terre gorgée d'eau". "Aucun enterrement ne sera effectué dans le cimetière de Saint-Jean au moins 24 heures après la levée de l'avis de pluies torrentielles en raison des risques avérés ou potentiels lors d'une fouille. Cela afin d'assurer la sécurité des concessionnaires, des visiteurs et des employés."

D'ailleurs, explique Janik Rousseau, le funerarium manager de Moura, cette situation s'est produite, hier, (vendredi) dans la matinée. "Nous avions un enterrement et étions déjà en route vers Les Salines quand on a su que la crémation ne pourrait pas se faire." A ce moment-là, il y a deux options, renvoyer le corps chez les proches ou à la morgue privée de Moura. "Mais nous devons aussi prendre en considération la situation à l'endroit où habitent les proches. S'il n'y a pas d'accumulation d'eau ou autre. Heureusement, la famille a été compréhensive et le défunt a été transporté à notre morgue. Nous procéderons à la crémation dès qu'il n'y aura plus d'avis de pluies torrentielles et que les crémations pourront à nouveau se faire. Nous sommes là pour apporter un soutien, peu importe le moment."