Ile Maurice: Véhicules endommagés - Aucune garantie d'être remboursé malgré une assurance tous risques

Des inondations ont eu lieu dans les différentes régions de l'île. L'eau a rendu certaines routes impraticables. Des véhicules ont été endommagés. Sur la route mais aussi dans les garages. Sans compter les accidents.

Quid des remboursements par l'assurance quand il s'agit des inondations ? Vasish Ramkhalawon, secrétaire général de l'Insurers Association, apporte un éclairage. Pour être couvert en cas d'inondation, il faut avoir souscrit à une couverture d'assurance avec l'extension "flooding". Celle-ci est proposée par la majorité des compagnies d'assurances, plus particulièrement depuis les inondations de 2013, indique-t-il.

"Il y a deux types d'assurance. La Third party insurance, connue comme l'assurance au tiers, et la comprehensive car insurance, appelée assurance tous risques. Si une personne est assurée au tiers, la couverture implique un dégât concernant une tierce personne. Toutefois, pour l'assurance tous risques, il faut savoir qu'elle ne prend pas en compte les inondations. Si une personne a assuré sa voiture mais n'a pas la couverture de l'extension flooding, elle ne va pas être couverte", explique-t-il.

En termes de prix, la clause flooding est minime. Vasish Ramkhalawon donne un exemple : si une personne paie une prime tous risques à Rs 10 000, avec une extension flooding, l'assurance peut coûter Rs 10 500. Concurrence oblige, la majorité des compagnies d'assurances offre la clause inondation en package.

Vasish Ramkhalawon relève, toutefois, qu'il ne faut pas prendre l'assurance comme un acquis. Car l'assureur prend en compte le contexte dans lequel s'est produit l'incident avant tout dédommagement. Même en cas d'extension flooding. La police d'assurance dit : "You have to take reasonable precautions." Ce qui veut dire que si un assuré ne prend pas de précautions, il ne sera pas couvert. Si un risque a été pris, l'assureur prend en considération s'il était nécessaire ou non.

Au vu des risques, Vasish Ramkhalawon recommande aux propriétaires de véhicules de prendre leurs précautions et de se protéger à travers une assurance, selon leurs moyens. Et aussi d'agir de façon responsable avec leurs biens. Et de toujours bien lire leur contrat d'assurance.

Abdel Ruhomutally, Managing Director de la GFA Insurance, observe que pour l'assurance automobile, il est courant pour les clients de prendre une assurance voiture tous risques avec la clause flooding. Les critères pour avoir une couverture pour les inondations varient avec la politique de la compagnie d'assurances. Mais l'élément flooding s'applique uniquement si c'est une police d'assurance tous risques. À savoir que c'est une extension qui peut effectivement être prise pour tout type de véhicules.