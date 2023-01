Congo-Kinshasa: A la honte de la République, a la honte du pays de droit et à ma honte M. Augustin Kabuya !!!

Je voudrais continuer à admirer avec justice, la justesse de vos propos sur les antennes de la radio Top-Congo Fm Mr le S.G. de l'UDPS, Parti au Pouvoir en RD-Congo depuis l'aube 2019. Mais qui peut vous priver ou vous empêcher de vous livrer à un aussi excellent qu'élégant exercice de bilan de quatre années de gestion du pouvoir d'Etat...

Surtout qu'aujourd'hui sonne la veille des élections générales dans cette patrie choisie de Dieu...

J'aurais aimé ne pas avoir à le dire, mais hélas !

Le Feu maréchal Mobutu l'avait déjà clamé sur les toits : " mentez, mentez, il en restera toujours... " Une petite et bête question se fait jour dans mon esprit Mr le Secrétaire Général de l'UDPS: " Où se trouve le Prophète MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, Candidat n°23 à l'élection présidentielle de 2006 dans ce pays et où sont plusieurs dizaines de ses disciples qui ont survécus aux massacres d'une barbarie inégalée commandés et perpétrés par le prédécesseur de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi?

C'est bien et même trop facile de s'offrir une antenne, que du reste personne ne vous refusera, pour tempêter qu'au Kongo Démocratique, l'avènement de L'UDPS a fait qu'il n'y a plus ni d'exilé politique, ni prisonnier politique ...

Augustin Kabuya, vous devriez, sans suivre nécessairement la direction de mon regard, vérifier dans la configuration du pouvoir que votre parti exerce ! Parce que là au moins Mr Olenghankoy vous aurez très vite évité une pantalonnade du genre de celle que vous venez de livrer, pince sans rire en insulte au peuple Kongolais dont la maturité n'a plus de prix sur le marché...

En substance, le Président du CNSA vous aurez clairement indiqué qu'après avoir été innocenté et reconnu non coupable dans les poursuites infâmes engagées contre lui par le Gouvernement antipatriotique de l'époque, et bien Mr Olenghankoy vous aurez tout simplement rappelé que le Prophète MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph est toujours et encore injustement et inexplicablement en exil politique en Répubique Sud-Africaine et que nombre de ses disciples croupissent tout aussi inexplicablement dans les prisons militaires de N'dolo à Kinshasa et de Angenga dans la province de la Mongala... Quelle honte !

Que des efforts loyaux et patriotiques étouffés et grillés sur l'autel de la BALKANISATION DU KONGO !

Car disons le à haute voix, le combat du Prophète MUKUNGUBILA, c'est celui-là " LIBÉRER LE KONGO ET ASSURER HÉGÉMONIE EN TANT QUE LOCOMOTIVE DU MONDE EN CES TEMPS DE LA FIN. "

À moins que vous, Augustin Kabuya vous trouviez spontanément le moyen d'expliquer à tous nos compatriotes comment Tshilombo Félix Tshisekedi a, au nom de la mesure décrispation politique générale, levé toutes les poursuites judiciaires contre Soriano Moses Katumbi en oubliant, sans frissons, le sort de son frère et parents : le Prophète MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph. Vous avez tout intérêt à revenir sur les antennes de Top-Congo Fm Monsieur le Secrétaire Général de l'UDPS pour un bilan conforme à la réalité, à la seule VERITE.

" Le chemin du mensonge a toujours été trop court par rapport à celui de la vérité ! "

Activiste, Penseur et Notable de Madimba