Algérie: Les pouvoirs publics s'emploient à créer un climat attractif pour l'investissement empreint de confiance

ALGER — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a déclaré, vendredi à Alger, que les pouvoirs publics avaient adopté une nouvelle vision dans le cadre du système juridique relatif à l'investissement, pour s'adapter aux évolutions mondiales et instaurer un climat d'affaires empreint de confiance pour diversifier l'économie et créer des opportunités d'emploi pour les compétences.

Lors des travaux d'un séminaire international sur "le rôle de l'avocat dans l'accompagnement de l'investissement et le règlement des litiges" tenu au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif-Rahal, le ministre a précisé que l'objectif des pouvoirs publics était de "créer un climat d'investissement favorable empreint de confiance, basé sur la libéralisation de l'investissement et capable de promouvoir l'investissement producteur et créateur de richesse et de postes d'emplois pour les jeunes compétences à travers tout le territoire national".

La nouvelle loi sur l'investissement vise essentiellement à développer les secteurs d'activité prioritaires à haute valeur ajoutée, en assurant un développement durable et équilibré, en valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales et en appuyant la compétitivité de l'économie nationale et sa capacité à exporter.

Les pouvoirs publics veillent actuellement à renforcer la confiance dans le système juridique ainsi que la stabilité du cadre législatif, à renforcer l'attractivité et à améliorer la compétitivité de l'Algérie en tant que destination d'investissement, en consacrant le principe de la liberté d'investir, de la transparence et de l'égalité dans le traitement des investissements et en consacrant des garanties destinées aux investisseurs.

La nouvelle orientation des pouvoirs publics se traduit par l'adaptation des dispositifs dédiés à l'investissement à travers la réforme du Conseil national d'investissement (CNI) qui incarne la stratégie de l'Etat en la matière, la réorganisation de l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI), devenue désormais l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), afin de lui conférer une touche algérienne à l'échelle internationale, outre la création d'un guichet unique destiné aux grands projets et investissements étrangers à compétence nationale et le renforcement du rôle des guichets uniques décentralisés.

M. Zaghdar a fait état d'avantages décidés dans le cadre de la nouvelle structuration des régimes incitatifs, à savoir le régime incitatif des secteurs prioritaires, celui des régions auxquelles l'Etat accorde un intérêt particulier et celui destiné aux investissements à caractère structurant.

Dans une déclaration à la presse, M. Zaghdar a souligné l'importance de ce séminaire international qui a vu la participation de 100 juristes et avocats issus de 54 pays ayant pour objectif la promotion de la nouvelle loi sur l'investissement, ajoutant que les avocats et le secteur de la justice devront s'adapter aux dispositions de cette loi et ces textes d'application compte tenu des "litiges internationaux auxquels s'est confronté le secteur de l'industrie par le passé dans le cadre de la défense des droits des entreprises nationales et des opérateurs économiques".

L'Algérie est devenue une destination de choix pour les investisseurs et les grandes firmes, estime le ministre, soulignant l'importance de l'accompagnement qu'offre le secteur de la Justice à tous les secteurs au vu de la dynamique algérienne en termes d'économie et d'investissement.