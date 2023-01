Afrique: CHAN 2022 - Francisco Chiquinho Condé (Coach Mozambique) - " Le Mozambique participe à ce championnat pour y aller le plus loin possible "

Maïmouna SANE

Le sélectionneur du Mozambique, Francisco Chiquinho Condé, a affirmé, vendredi, à Constantine, que sa formation va se donner à fond pour battre le Madagascar et poursuivre l'aventure, à l'occasion du quarts de finale du championnat d'Afrique des nations CHAN 2022 prévu samedi à 17h00 au stade Chahid Hamladoui. Le sélectionneur mozambicain a pour mission ambitieuse de réécrire les livres d'histoire du football mozambicain.

Les Mambas mozambicains ont dû creuser profondément pour atteindre leur toute première place en quart de finale dans une compétition senior de la CAF après avoir terminé deuxième d'un groupe A difficile composé des hôtes du tournoi, l'Algérie, la Libye, ainsi que l'Éthiopie.

" C'est notre deuxième tournoi CHAN. Notre premier était en 2014 en Afrique du Sud où nous avons terminé avec zéro point. Nous sommes ici en Algérie maintenant et nous sommes entrés dans l'histoire en atteignant les quarts de finale avec quatre points. Nous avons préparé le prochain match de la même manière que les précédents. La tâche n'est pas encore terminée car nous réécrivons les livres d'histoire du football mozambicain et nous voulons continuer à bien faire. Le Mozambique participe à ce championnat pour y aller le plus loin possible. " a déclaré Condé.

Le sélectionneur mozambicain a ajouté que ce ne serait pas facile face à leurs voisins sud-africains, qu'il considère comme les favoris de la rencontre.

" Demain est un match important à gagner pour nous mais ce ne sera pas facile. Ils sont favoris parce qu'ils ont un meilleur score que nous et qu'ils sont assez offensifs. Nous avons travaillé dur sur différentes variantes pour répondre au jeu, nous serons donc préparés et ferons de notre mieux pour rendre le peuple mozambicain fier ", a poursuivi le coach des Mambas.

Ce dernier était accompagné de Francisco Muchanga et tout comme son entraîneur, le défenseur de 31 ans est content du quart de finale, mais encore plus déterminé à aller plus loin.

Le défenseur de Beira au Mozambique faisait partie de l'équipe qui était en Afrique du Sud pour l'édition 2014.

" Nous sommes très heureux d'avoir dépassé les phases de groupes. C'est mon deuxième tournoi CHAN et je suis content d'avoir contribué à cet exploit de franchir les phases de poules. Nous ne voulons pas seulement célébrer cela. On veut aller jusqu'au bout mais il faut d'abord vaincre une très bonne équipe comme Madagascar qui a marqué plusieurs buts. Nous sommes prêts à faire ce qu'il faut pour gagner le match et aller plus loin. Notre équipe est préparée et enthousiaste de participer à ce quarts de finale et tous les joueurs savent que le match sera difficile ", a déclaré Muchanga.

Le coup d'envoi au Stade Chahid Hamlaoui sera donné à 17H00. Le vainqueur de la rencontre affrontera le vainqueur du quart de finale entre le Sénégal et la Mauritanie qui aura lieu ce soir à Annaba.