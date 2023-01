Sénégal: Mobilisation des recettes communales - La dématérialisation donne des résultats " satisfaisants "

La dématérialisation de la mobilisation des recettes est expérimentée dans quatre communes du Sénégal avec la mise en opération de l'outil appelé Yelen Taxe (Ytax). Les résultats de la phase pilote présentés ce 27 janvier lors d'un atelier sont jugés " satisfaisants ".

La collecte des taxes communales au Sénégal va connaître une évolution impulsée par le développement de la technologie. Un outil de dématérialisation des procédures de collecte des taxes sera à la disposition des collectivités territoriales à l'instar de quatre communes qui ont abrité la phase pilote.

L'application est dotée de deux interfaces : une interface mobile avec des terminaux de collecte mis à disposition des collecteurs et contrôleurs et une interface web dédiée aux maires et aux Trésoriers-payeurs régionaux (Tpr) avec des habilitations leur permettant de voir en temps réel la collecte des taxes sur le terrain et de faire le suivi- évaluation du recouvrement.

Le programme Gouvernance locale pour le développement de l'Agence des Etats-Unis pour le Développement international (USAID GoLD), a appuyé le développement de cet outil qui " a un impact très positif " selon le Mark Wilson, directeur du Bureau RG de l'USAID/Sénégal.

Il a indiqué que qu'ils sont dans la phase pilote mais grâce aux échanges avec le gouvernement cela va s'étendre dans les autres collectivités.

L'expérimentation dans les quatre communes-test à savoir Koumpentoum (Tambacounda), Kédougou, Bagadadji (Kolda) et Tanaff (Sédhiou) a produit des résultats satisfaisants, selon les acteurs. Car, explique-t-on, après une année de collecte, les taux de recouvrement ont été multipliés par trois, voire par quatre démontrant une évolution de 497% à Tanaff, 86% à Kédougou, 255 % à Koumpentoum et 100% à Bagadadji.

La Direction générale de la comptabilité publique et du trésor (Dgcpt) a entrepris depuis quelques années d'importants chantiers en adaptant ses structures pour une meilleure prise en charge des finances locales avec notamment la création de la Direction du secteur public local (Dspl) dont le directeur a présidé les travaux de l'atelier.

Il a assuré les porteurs du projet de transmettre, aux autorités concernées, les contraintes liées à l'utilisation de cet outil notamment l'accès à l'électricité, à la connexion internet, la valorisation des collecteurs entre autres.

Le directeur du programme USAID/GoLD a souligné que ce programme qui est financé par le peuple américain à travers USAID, est destiné à appuyer la politique du Gouvernement du Sénégal en matière de décentralisation telle que définie dans le Plan Sénégal Emergent et dans l'acte 3 de la Décentralisation, qui considèrent les Collectivités territoriales comme le moteur du développement et l'engagement des citoyens comme la condition indispensable à sa réussite.

Jean Michel DUFILS ajoute que le programme intervient selon quatre axes principaux que sont l'appui à l'engagement communautaire et citoyen, l'appui au renforcement des capacités des collectivités territoriales, l'appui à la mobilisation des ressources et l'appui aux institutions en charge de la gouvernance locale et du transfert de ressources aux Collectivités territoriales.

A l'en croire, c'est dans ce cadre que le programme GOLD a travaillé en appui au Trésor public sénégalais pour mettre œuvre ce projet pilote démontrant l'intérêt de la dématérialisation de la collecte des valeurs inactives des communes.

Dans le même sillage, Jean Michel DUFILS confie que sous la supervision technique de la Dspl, ce projet pilote dénommé " YTAX a bénéficié des appuis de notre partenaire Enda-Ecopop et a été mis en œuvre avec la collaboration des Trésoriers-payeurs régionaux et des autorités municipales dans les régions de Kédougou, Tambacounda, Sedhiou et Kolda ".

Cette activité menée depuis plus d'un an dans les communes de Kédougou, Koumpentoum, Bagadaji et Tanaff a permis d'obtenir une amélioration substantielle des recettes communales, comparée à l'utilisation traditionnelles des carnets, constate-t-il enfin.

Pour sa part, l'Union des associations d'élus locaux (Uael) a magnifié le développement de l'outil YTaxe ainsi que les autres instruments tels que le Sisaf et le Gefilog qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales pour une dématérialisation complète des procédures de gestions administratives et financières.

L'Uael dit n'avoir pas de doute que le nombre de communes utilisant ces outils novateurs va augmenter pour renforcer les recettes des communes et instaurer un climat de confiance entre acteurs.