Afrique: CHAN2022 - Bougherra " Une qualification méritée "

Madjid Bougherra était un homme heureux en conférence de presse après avoir assuré la qualification en demi finale contre la Côte d'ivoire (1-0).

Le coach algérien a indiqué à propos de cette qualification "Je salue le public qui était magique. c'est grâce à nos supporters qui ont poussé les joueurs jusqu'à la dernière minute pour aller chercher ce but de la victoire. Je suis par contre déçu par ce carton rouge si on ne l'avait pas pris, on aurait pris l'avantage facilement car on a bien entamer la partie. On est passé après dans un schéma tactique de 4-3-2. En milieu de terrain, Draoui et Mrezigue étaient précieux surtout que les ivoiriens étaient dangereux , c'est pour ça qu'on a décidé de rester à trois derrière. Mais j'aurai aimé de finir à 11 contre 11" , a indiqué " Bougy ".

L'entraîneur algérien a tenu à expliqué le fait de faire les changements tardivement " On a décidé de garder les joueurs et ne pas faire des changements. Avec le scénario du match ce n'était pas évident que les joueurs rentrent de facto dans le match".

En outre, Bougherra est revenu sur l'expulsion de Guendouz " Alexis était en larmes en sortant, très déçu, très énervé. On va essayer de le calmer. C'est difficile. Quant un gardien prend un rouge ce sont les changements les plus difficiles qu'on doit faire. Chaàl a fait une belle entrée,je le félicite", a t-il estimé.

" Maintenant, notre objectif c'est de remporter le CHAN"

À une étape de la finale, Bougherra ne cache pas ses ambitions pour y aller au bout dans ce tournoi " On joue tous les matchs comme une finale. Ils nous restent une demi entre le Niger et le Ghana. On est très déterminé pour y aller au bout devant notre public. Après ce match tout est possible. On est très proche de la finale".

" Les gens d'Oran préparez - vous ".

l'Algérie jouera la demi finale contre le vainqueur du match Ghana - Niger. La rencontre des " demis " aura lieu au stade Miloud Hadefi d'Oran, mardi prochain.

Bougherra s'attend à ce que le public oranais soit nombreux pour les soutenir "Les gens d'Oran préparaient - vous on arrive. C'est important de jouer un peu partout dans le pays. On s'attend à un grand soutien de leur part", a t-il lancé.