Afrique: Mise en œuvre des Pactes de fourniture de denrées alimentaires - Les partenaires au développement se sont collectivement engagés à allouer 30 milliards de dollars selon le président de la BAD

Le sommet de trois jours sur la souveraineté alimentaire et la résilience a été clôturé ce 27 janvier 2023. Dans son message de clôture, le président de la Banque africaine de développement (Bad) a salué l'engagement des partenaires au développement avec une enveloppe de 30 milliards de dollars pour la mise en œuvre des pactes de fourniture de denrées alimentaires.

"Il y a deux jours, nous nous retrouvions tous ici, à Dakar, pour le sommet Nourrir l'Afrique. Nous sommes venus répondre à l'appel vibrant de l'Afrique : le temps est venu pour l'Afrique de nourrir l'Afrique. Le moment est propice et l'heure est venue pour l'Afrique de se nourrir par elle-même. Nous sommes venus d'Afrique. Nous sommes venus du monde entier ", a déclaré Akinwumi Adesina. Il a souligné que les chefs d'État et de gouvernement africains ont répondu en si grand nombre - 34 chefs d'État et de gouvernement africains au total - pour montrer leur détermination à nourrir l'Afrique. Ils ont traduit leur volonté politique en mesures concrètes. Et ils l'ont fait avec tellement de ferveur.

"Pendant deux jours, ils ont participé à des tables rondes animées. Ils ont présidé des boardrooms présidentielles sur les Pactes de fourniture de denrées alimentaires et de produits agricoles de leurs pays respectifs. Faisant front commun, ils ont partagé idées et convictions sur les actions à mener pour que l'Afrique se nourrisse. Ils ont travaillé au sein des boardrooms jusque tard dans la nuit. Quel engagement ! Quel dévouement ! " , a salué le président Adesina. Il a ajouté que les partenaires au développement et le secteur privé ont participé en grand nombre, avec une ampleur sans précédent. "Le message était clair : nous allons travailler ensemble pour soutenir fermement la mise en œuvre des Pactes de fourniture de denrées alimentaires et de produits agricoles à l'échelle nationale ", a-t-il dit.

Ce qui importe maintenant, à son avis, c'est la mise en œuvre, les résultats et les impacts à grande échelle pour stimuler la production alimentaire et nourrir l'Afrique avec des objectifs et des délais précis.

Adoptant un nouveau mode de fonctionnement, Akinwumi Adesina renseigne que les chefs d'État et de gouvernement ont pris sur eux d'assumer le leadership et la responsabilité de mener personnellement la charge de nourrir leurs pays.

A son avis, ils sont venus, ils ont écouté, ils ont agi !

Les chefs d'État et de gouvernement, note M. Adesina, se sont engagés à instaurer des conseils consultatifs présidentiels de haut niveau pour superviser la mise en œuvre des Pactes de fourniture de denrées alimentaires et de produits agricoles, qui seront présidés par les présidents eux-mêmes dans leurs pays respectifs.

"Les partenaires au développement sont également venus de tous les coins du monde ; ils sont venus, ils ont écouté et ils ont agi ! Nous avons convenu de soutenir ces pactes en mettant l'accent sur la transparence et les résultats.

Les partenaires au développement se sont collectivement engagés à allouer 30 milliards de dollars à la mise en œuvre des Pactes de fourniture de denrées alimentaires et de produits agricoles au cours des cinq prochaines années. Et nous comptons faire encore plus ! ", a confié le président de la Bad.

Avec une détermination forte et une volonté commune, a-t-il dit, nous travaillerons en coordination et en partenariat, pour aider les pays à obtenir des résultats.