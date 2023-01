Cote d'Ivoire: Lutte contre la fièvre typhoïde – Une campagne de campagne de vaccination en cours dans la région des Grands- ponts

La deuxième journée de la campagne de vaccination gratuite pour les enfants de 6 à 15 ans contre la fièvre typhoïde et de déparasitage systématique s’est déroulée dans les villages de Lopouh, Nouvel Osrou et Youlil dans le département de Dabou. Pour cette deuxième journée ce sont au total 1.202 enfants que la Fondation Children Of Africa a pu vacciner gratuitement. C’est aux premières heures de la journée que l’équipe conduite par Dr Son Jérôme, responsable de la santé, a mis le cap sur la localité de Lopouh, le samedi 28 janvier 2023. Rapporte une note à la presse des services du Cabinet de la Première, Dame Dominique Ouattara.

En effet, située à une vingtaine de kilomètre de la ville de Dabou, le village de Lopouh s’est réveillé au son de la musique des clowns des Bouldegums. Dans cette localité, c’est l’école primaire Epp Lopouh 1 qui a servi de cadre à cette cérémonie où médecins, enseignants et bénévoles de Children Of Africa ont mis les bouches doubles afin de mobiliser et de vacciner le maximum d’enfants. Des jeux et des concours de danse ont permis aux tout-petits présents de passer d’excellents moments.

Dans cette localité, ce sont 417 au total enfants qui ont pu être vaccinés et déparasités gratuitement grâce cette Fondation.

Après cette première étape, les équipes de la Fondation ont mis le cap sur le village de Nouvel Osrou situé à une quarantaine de kilomètres de Dabou. Mobilisation des jours de fêtes sur la place publique du village de Nouvel Osrou. Les enfants accompagnés de leurs parents font le pied de grue sous un soleil de plomb qui n’entame pas leur détermination de se faire immuniser contre cette maladie. Profitant d’ailleurs de cette tribune Dr Son Jérôme a sensibilisé les tout-petits et les parents sur l’importance de l’hygiène des mains. Pour ce dernier, la Fièvre Typhoïde étant une maladie des mains sales, il est important pour les enfants de se laver régulièrement les mains avant tout repas. Dans cette localité, ce sont 735 enfants qui ont été pris charge par les équipes de la Fondation. Ils ont été à fois vaccinés et déparasités. Une très belle initiative saluée par la population par M. Aka Essis Ambroise, chef de village de Nouvel Osrou.

Ce dernier a tenu à remercier Madame Dominique Ouattara d’avoir porté son choix sur son village pour accueillir cette campagne de vaccination gratuite. « C’est un sentiment de soulagement accompagné de fierté pour le village. Je suis très heureux que le village de Nouvel Osrou ait été choisi parmi plus de 8.000 villages que comptent la Côte d’Ivoire. Nous sommes dans une dynamique de développement et je dis merci à la Première Dame qui a bien voulu porter son choix sur nous », a remercié le chef de village.

A son tour, M. Dagri Mabéa, Sous-Préfet de Lopouh « C’est un sentiment de joie car nous sommes privilégiés. Nous avons plus de 8.000 villages en Côte d’Ivoire. Nous sommes très heureux que parmi ces villages, deux villages de notre sous-préfecture aient été choisis. La Fièvre Typhoïde est aujourd’hui, une maladie qui court partout à cause de l’environnement et de la pluviométrie. Nous sommes tout heureux que la sous-préfecture de Lopouh ait été choisi comme l’une des étapes de la campagne de vaccination. Je voudrais à cette occasion remercier la Première Dame de Côte d’Ivoire, Madame Dominique Ouattara pour cette action qu’elle ne cesse de mener en faveur de l’enfance saine », a remercié le Préfet.

Après Nouvel Osrou, les équipes ont mis le cap sur le village de Youlil. Une étape imprévue mais rendue nécessaire à cause de l’engouement des populations et de la proximité des trois villages. Dans ce village, ce sont au total cinquante enfants qui ont été gratuitement vaccinés et déparasités. Après Le lancement officiel de la campagne de vaccination gratuite de 10.000 enfants âgés de 6 à 15 ans contre la fièvre typhoïde dans la région des Grands Ponts, a eu lieu le vendredi 27 janvier 2023.