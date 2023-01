Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire : Filière anacarde- Le Conseil du coton et de l'anacarde prépare un cadre de concertation

Le Conseil du Coton et de l’Anacarde, de concert avec ses partenaires techniques et financiers, a organisé jeudi 26 Janvier 2023 à Abidjan, un atelier en vue de préparer la mise en place d’un cadre de concertation et de collaboration pour développer les synergies nécessaires entre les acteurs intervenant dans la filière anacarde en Côte d’Ivoire. Rapportent des sources proches du Conseil du coton et de l’anacarde, ( Cca).

« Cette filière se positionne comme la deuxième culture d’exportation en valeurs, derrière le cacao. La filière contribue à hauteur de 9% au Pib de la Côte d’Ivoire. Son impact économique et social sur les populations des zones de savane du pays est incontestable », a indiqué Adama Coulibaly, le directeur général du Conseil coton et de l’anacarde dans une note d’information dont nous avons eu copie.

Selon lui, les projets mis en œuvre par les partenaires constituent des opportunités pour la Côte d’Ivoire au regard des ambitions affichées par le gouvernement notamment en matière de productivité agricole, d’optimisation du circuit de commercialisation et de développement de la transformation locale.

« Le Conseil du Coton et de l’Anacarde, institution publique, en charge de la coordination des interventions dans la filière anacarde entend créer une synergie entre tous les partenaires (projets, partenaires financiers, Ong etc.) intervenant dans la filière anacarde afin de créer les conditions d’une meilleure organisation de ces interventions », a expliqué la note.

Avec une production de plus d’un million de tonnes de noix brutes par an dont une partie de plus en plus importante est transformée localement (plus de 20% attendue en 2022), la filière anacarde est devenue un secteur majeur de l’économie en Côte d’Ivoire.