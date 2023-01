Sénégal: Chico Castillo et les Gipsy en concert au Grand Théâtre, samedi

Dakar — Le musicien espagnol Chico Castillo du groupe Gipsy est en tournée avec son orchestre à Dakar où ils vont animer un concert ce samedi, au Grand Théâtre, pour, dit-il, promouvoir à travers la musique, un message de paix et de fête.

"J'ai reçu la médaille de l'Unesco, il y a très longtemps. Au regard des nombreux problèmes de la vie, à travers nos voix et nos guitares, on apporte de la joie. Nous sommes des messagers de la paix et de la fête", a-t-il-déclaré, vendredi, en conférence de presse, en prélude de ce concert.

Chico Castillo s'est dit "très heureux" de venir pour la première fois au Sénégal. "L'objectif de notre visite, c'est d'apporter de la musique, de la fusion et de la fête. Ça sera une ambiance exceptionnelle", a -t-il-promis.

Selon l'artiste, le choix du Sénégal s'explique par cette fusion des rythmes qui existe entre la musique sénégalaise et celle du groupe Gipsy.

L'artiste s'est félicité également de l'accueil chaleureux qui leur a été réservé par le pays de Téranga.

"J'adore le Sénégal et l'Afrique car le groupe Gipsy et le continent africain ont des valeurs en commun à savoir la fête, l'amour et la paix" a-t-il-expliqué.

A en croire le prometteur de cette tournée, ce concert sera un moment pour Chico Castillo et son orchestre constitué entre autres de musiciens, d'arrangeurs et de guitaristes de communier avec des artistes musiciens sénégalais.

Chico Castillo et le groupe Gipsy ont fait le tour du monde.