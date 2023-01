Afrique: CHAN 2022 - Romuald Rakotondrabe (coach Madagascar) - " Ce sera un derby face à une équipe qui se distingue par la solidité défensive de ses joueurs "

Maïmouna SANE

L'entraineur du Madagascar, Romuald Rakotondrabe, a affirmé vendredi que le match contre le Mozambique sera " extrêmement difficile" et ses joueurs resteront concentrés jusqu'à l'ultime minute pour remporter la rencontre prévue samedi (17h00) au stade chahid-Hamlaoui de Constantine pour le compte des quarts de finale du CHAN 2022 .

Madagascar est entré dans le tournoi en portant tranquillement l'étiquette d'outsider mais s'est imposé à ses adversaires avec une victoire 2-1 sur le Ghana avant d'écraser le Soudan à une défaite 3-1 pour réserver avec force sa place en quart de finale de la compétition.

S'exprimant au stade Chahid Hamlaoui lors de la conférence de presse d'avant-match de son équipe vendredi, Rakotondrabe a mis en garde contre le fait d'aborder le match avec la confiance de bien faire dans les phases de groupes, affirmant qu'il s'agit d'un match entièrement différent qui nécessite une approche différente.

" Nous sommes heureux d'avoir atteint ce stade de la compétition mais nous ne nous précipitons pas car il reste encore beaucoup de football à jouer. Le succès des phases de poules est désormais derrière nous. Nous n'y pensons plus car jouer les quarts de finale nécessite une mentalité totalement différente à laquelle nous devons nous adapter ", a déclaré Rakotondrabe.

L'entraîneur de 43 ans a été désigné hier meilleur entraîneur des phases de groupes de la compétition par le Groupe d'étude technique (TSG) de la CAF pour ses prouesses tactiques, un exploit qu'il dit ne pas tenir pour acquis, mais qu'il ne permettra pas. pour le distraire du plus grand objectif.

" Je suis honoré d'être reconnu par la CAF pour un tel prix. Il y a de très bons entraîneurs dans cette compétition qui, je pense, méritent d'être reconnus. L'Afrique a de bons entraîneurs de football que nous devons célébrer. Il y a un objectif plus important à portée de main et nous devons rester concentrés sur cela ", a déclaré Rakotondrabe.

En affrontant ses voisins d'Afrique australe, l'entraîneur a déclaré qu'il s'agissait d'une équipe très bonne et physique qui doit être respectée.

" Ce sera un derby face à une équipe qui se distingue par la solidité défensive de ses joueurs. Ils sont une très bonne équipe et n'ont pas atteint ce stade de la compétition par erreur. On sait de quoi ils sont capables en regardant leurs matchs. Vous pourriez voir certaines de leurs tactiques dans leurs matchs et ils seront probablement encore plus tranchants contre nous, nous devons donc nous assurer que nous sommes bien préparés pour leur physique. Nous ne sommes peut-être pas à la hauteur physiquement mais nous devons être très forts mentalement et jouer notre jeu. Nous avons bien préparé les divers aspects notamment mental de cette rencontre qui peut aller jusqu'à la série des tirs au but. Nous avons étudié l'adversaire qui possède une défense solide et affiche une férocité dans les duels et nos joueurs déploieront tous leurs efforts pour y faire face. Le staff médical a accompli un excellent travail pour nous permettre de jouer la rencontre au complet ", a déclaré l'entraîneur.

Rakotondrabe était flanqué de son capitaine, Randrianiaina Tantely, qui a fait écho aux sentiments de son entraîneur, reconnaissant qu'ils ont bien fait mais que cela devrait les distraire de la tâche à accomplir.

" Pour nous, c'est une nouvelle compétition que nous disputerons samedi et nous avons laissé derrière nos deux précédentes confrontations. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes face au Mozambique pour décrocher la qualification pour le dernier carré. Beaucoup de gens chez nous sont fiers de ce que nous avons fait et nous aussi. Cependant, le tournoi est loin d'être terminé et ils seront encore plus fiers de nous si nous continuons à progresser dans le tournoi. Nous devons rester humbles et continuer d'aller de l'avant. Le Mozambique sera difficile à battre, nous ne devons donc pas prendre de l'avance et penser que nous sommes arrivés. Il faut encore jouer au foot. ", a conclu l'attaquant.

Le coup d'envoi au stade Chahid Hamlaoui samedi aura lieu à 17h00 GMT.